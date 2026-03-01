Tokayev'den Arap Ülkelerine Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokayev'den Arap Ülkelerine Destek Mesajı

Tokayev\'den Arap Ülkelerine Destek Mesajı
01.03.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran'ın hedef aldığı Arap ülkelerine destek mesajı gönderdi.

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD ve İsrail saldırıları sonrası İran'ın hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e destek mesajı göndererek, diplomasi çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'ın hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik destek mesajı gönderdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kasım Cömert Tokayev, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt devlet başkanlarına destek ve dayanışma mesajları içeren şahsi mektuplar gönderdi. Tokayev, Kazakistan'a dost ve kardeş olan devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kararlılıkla kınamıştır. Ülkemiz, tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesini her zaman savunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tokayev'in Kazakistan'ın kardeş Arap ülkelerine imkanları ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu aktardığı belirtilen açıklamada, "Üst düzey liderlerle sürekli çalışma temaslarının sürdürülmesini temenni ettiğini belirtmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Kazakistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tokayev'den Arap Ülkelerine Destek Mesajı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:45:29. #7.13#
SON DAKİKA: Tokayev'den Arap Ülkelerine Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.