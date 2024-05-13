Bangladeş\'te korkunç kaza! Takla atan savaş uçağı piste çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Dünya

"Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var"

Bangladeş'te dünyaca ünlü "Top Gun" filminden esinlenerek düzenlenen gösteride korkunç bir olay yaşandı. Yakovlev Yak-130 tipi savaş jeti düşük irtifada üç defa takla attı. Piste çarpan uçak bir sürüklendikten sonra alev aldı. Alevlerin arasında kalan uçaktaki pilotlar Muhammed Asim Cevad ve yardımcı pilot Yüzbaşı Sohan Hasan Han fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı.

KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Karnaphuli Nehri'ne düşen iki pilottan Cevad kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Han'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde uçağın takla attıktan sonra piste çarptığı ve sonrasında alev aldığı görüldü.