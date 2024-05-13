Bangladeş'te korkunç kaza! Takla atan savaş uçağı piste çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Dünya

Bangladeş'te korkunç kaza! Takla atan savaş uçağı piste çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Bangladeş'te ''Top Gun'' filminden esinlenerek düzenlenen gösteride düşük irtifada üç defa takla atan Yakovlev Yak-130 tipi savaş jeti, piste çarptı. Pistte sürüklenmesinin ardından alev alan uçaktaki iki pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı. Pilotlardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı kameraya yansıdı.

13.05.2024 15:14
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Bangladeş'te dünyaca ünlü "Top Gun" filminden esinlenerek düzenlenen gösteride korkunç bir olay yaşandı. Yakovlev Yak-130 tipi savaş jeti düşük irtifada üç defa takla attı. Piste çarpan uçak bir sürüklendikten sonra alev aldı. Alevlerin arasında kalan uçaktaki pilotlar Muhammed Asim Cevad ve yardımcı pilot Yüzbaşı Sohan Hasan Han fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı.

Bangladeş'te korkunç kaza! Takla atan savaş uçağı piste çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Karnaphuli Nehri'ne düşen iki pilottan Cevad kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Han'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Bangladeş'te korkunç kaza! Takla atan savaş uçağı piste çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde uçağın takla attıktan sonra piste çarptığı ve sonrasında alev aldığı görüldü.

Bangladeş\'te korkunç kaza! Takla atan savaş uçağı piste çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bangladeş, Hükümet, Pilot, Havacılık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bangladeş'te korkunç kaza! Takla atan savaş uçağı piste çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Veysel Çelik: Hızlı ve ahiret yolcusu :)) 1 11 Yanıtla
  • sait turk: Atlamışlar! fırlatma koltuğu işe yaramamış anlaşılan, Allah rahmet eylesin 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bangladeş'te korkunç kaza! Takla atan savaş uçağı piste çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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