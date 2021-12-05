Toprak Razgatlıoğlu: İnşallah seneye tekrar dünya şampiyonu olmak için mücadele vereceğiz

özel açıklamalarda bulunan milli motosikletçi, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. Çünkü hayal ettiğim yerdeyim. Daha öncesinde Kenan Sofuoğlu ağabey ile beraber aynı bu şekilde düzenlenen bir organizasyona gitmiştim ve orada 'bir gün inşallah ben de geleceğim' demiştim. Şimdi de buradayız. Tabii ki de zor bir sezon geçirdik ve sonunda da dünya şampiyonu olduk. Bunun için de çok mutluyum ve burada Türkiye için, bizim için çok önemli bir ödül aldık. Çok önemli bir organizasyondaydık. Gerçekten çok mutluyum. İnşallah seneye tekrar dünya şampiyonu olmak için mücadele vereceğiz. İnşallah da tekrar buralara geliriz" dedi.

- Sporcu