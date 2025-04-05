Trump, Çin\'in misillemesine meydan okudu: Nihai sonuç tarihi olacak

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi gerginliği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin ardından Çin'in misillemesi iki ülke arasında bir düelloya döndü.

TRUMP: BİZ, APTAL VE ÇARESİZ BİR DAYAK TAHTASIYDIK AMA ARTIK DEĞİLİZ

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz" dedi.

"BU, BİR EKONOMİK DEVRİMDİR VE KAZANACAĞIZ"

Paylaşımında hiç olmadığı kadar iş ve iş yerinin ülkeye geri döndüğünü belirten Trump, "Şu anda, 5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılmış durumda ve hızla artıyor. Bu, bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız. Dayan, kolay olmayacak ama nihai sonuç tarihi olacak. ABD'yi tekrar büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN TRUMP'IN YÜZDE 34'LÜK VERGİ UYGULAMASINA MİSİLLEME

Çin, Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.