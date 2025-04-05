Trump, Çin'in misillemesine meydan okudu: Nihai sonuç tarihi olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump, Çin'in misillemesine meydan okudu: Nihai sonuç tarihi olacak

Trump, Çin\'in misillemesine meydan okudu: Nihai sonuç tarihi olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yaşanan gümrük vergisi düellosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz" ifadelerini kullandı. Ayrıca vergi hamlesinin bir ekonomik devrim olduğunu da belirten Trump, "Kazanacağız. Dayan, kolay olmayacak ama nihai sonuç tarihi olacak" dedi.

05.04.2025 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi gerginliği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin ardından Çin'in misillemesi iki ülke arasında bir düelloya döndü.

TRUMP: BİZ, APTAL VE ÇARESİZ BİR DAYAK TAHTASIYDIK AMA ARTIK DEĞİLİZ

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz" dedi.

"BU, BİR EKONOMİK DEVRİMDİR VE KAZANACAĞIZ"

Paylaşımında hiç olmadığı kadar iş ve iş yerinin ülkeye geri döndüğünü belirten Trump, "Şu anda, 5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılmış durumda ve hızla artıyor. Bu, bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız. Dayan, kolay olmayacak ama nihai sonuç tarihi olacak. ABD'yi tekrar büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN TRUMP'IN YÜZDE 34'LÜK VERGİ UYGULAMASINA MİSİLLEME

Çin, Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Çin'in misillemesine meydan okudu: Nihai sonuç tarihi olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhittin Çavdarlı:
    çin seni öper her sektörde pişman olursun 26 2 Yanıtla
  • Turan:
    tam bir ruh hastası bu turp 25 1 Yanıtla
  • k K:
    Seytan amarika dunyanin basina beladir. 21 0 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    asıl ambargo çin tarafından yapılacak ve dünya yeni bir düzene girecek Çin ticaret için dolar kabul etmemekle başlayacak Çoğu İsrail şirketi zaten ABD den taşındı Çin'e 1 1 Yanıtla
  • tayman1971:
    bu deli dünyanın sonu olacak ne oluyor Tanrı'nın elınden bir şey gelmiyormu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

20:39 Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
19:18 İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
19:08 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
08:56 İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
08:45 Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
08:30 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:20 Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 22:29:51. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Çin'in misillemesine meydan okudu: Nihai sonuç tarihi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement