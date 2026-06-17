Trump, G7 Zirvesi\'ni Başarı Olarak Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için Fransa'ya yaptığı ziyareti 'büyük bir başarı' olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, 15 Haziran'da G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için bulunduğu Fransa'nın Evian-les-Bains kentindeki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, ziyaretinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Ancak insanların asıl konuşmak istediği konular, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağı gerçeğiydi" ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisinin 'tüm kategorilerde harika rakamlar sergilediğini' kaydeden Trump, "Bugün çalışan insan sayısı tarihin en yüksek seviyesinde. ABD'ye 19,1 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor, fabrikalar kuruluyor ve pek çok gelişme yaşanıyor. İran'la varılan mutabakat sayesinde ABD borsası 'rekor seviyelere ulaştı', petrol fiyatları da 'hızla düştü'" değerlendirmesinde bulundu.

Trump paylaşımda ayrıca bugün Fransız ve diğer Avrupalı liderlerle ülkenin başkenti Paris'e yakın bölgedeki Versailles Sarayı'nda katılacağı akşam yemeğinin ardından ABD'ye döneceğini bildirdi.