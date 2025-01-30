Trump, Guantanamo\'da 30 Bin \'Suçlu Göçmen\' Tesisinin Hazırlanmasını Talep Etti

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak giren 'suçlu göçmenlerin' gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda 'suçlunun' geldiğini ve bu kişilerin Joe Biden döneminde rahatça ülkeye girebildiklerini savunarak artık ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti. Alınan tedbirler kapsamında, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD'ye ait tesislerde 30 bin 'suçlu göçmenin' tutulacağı tesisin hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.

Trump açıklamasında, "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz" dedi.