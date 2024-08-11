Trump'ın başkan yardımcısı adayına İranlı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı - Son Dakika
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Trump'ın başkan yardımcısı adayına İranlı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibi, Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance'a ilişkin e-postalara, İranlı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı gerçekleştirildiğini iddia etti.

11.08.2024 14:33
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(ANKARA) - Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibi, Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance'a ilişkin e-postalara, İranlı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı gerçekleştirildiğini iddia etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın başkan yardımcısı adayı ve Ohio Senatörü JD Vance hakkında yürütülen kampanya belgelerinin "e-posta" aracılığıyla siber saldırıya uğradığı bildirildi. Kampanya ekibinden gelen açıklamalarda, belgelerin gönderildiği e-posta adreslerinin siber saldırıya uğradığı söylenirken hassas içerikleri olan kampanya belgelerine ilişkin saldırıdan İran sorumlu tutuldu. Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, siber saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, belgelerin yasadışı yollarla elde edildiği ve kaosun amaçlandığını ileri sürdü.

Microsoft: "İran'ın siber saldırıları, son 3 ABD seçimlerinde de görülmüştü"

Trump'ın kampanya ekibinin açıklaması, Microsoft'un, İranlı bilgisayar korsanlarının adı açıklanmayan bir ABD başkan adayının kampanyasını hedef aldığını gösteren bir rapor yayınlamasından sonra geldi.

Microsoft'un Tehdit Analiz Merkezi (MTAC), siber saldırıların, hedeflerin kötü niyetli bir bağlantıya tıklamasını sağlamak için "güvenilir görünecek şekilde tasarlanmış bir mesaj" içeren e-postaların gönderilerek gerçekleştirildiğini kaydetti. MTAC raporunda, "Geçtiğimiz birkaç ay içinde, İranlı aktörler tarafından önemli bir etki faaliyetinin ortaya çıktığını gördük" ifadeleri kullanıldı. Microsoft'un raporunda aynı zamanda, "İran'ın siber destekli etki operasyonları, son üç ABD seçimine ilişkin de siber saldırılar gerçekleştirmiştir" ifadeleri belirtildi.

Microsoft 2020 seçimleri sırasında da İranlı bilgisayar korsanlarının başkanlık kampanyalarını hedef aldığını belirten benzer bir rapor yayınlamıştı.

ABD'nin "İranlı ajanlara" yönelik endişesi

ABD güvenlik kaynakları, İran'ın Trump'a yönelik bir suikast planı konusunda da uyardı. Öte yandan, ABD'li güvenlik kaynakları, geçen ay Pennsylvania'da yaşanan Trump'a yönelik silahlı saldırı girişiminin uyarısını yaptıkları olası suikast girişimiyle bağlantısı olmadığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde ise ABD Adalet Bakanlığı, İran'la bağlantısı olduğu iddia edilen Pakistanlı bir kişiyi, aralarında eski başkanın da bulunduğu ABD'li yetkililere suikast planlamakla suçlamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump'ın başkan yardımcısı adayına İranlı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı - Son Dakika

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