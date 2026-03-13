Trump\'tan İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın terör rejimini askeri, ekonomik ve diğer yollarla tamamen yok ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın terör rejimini askeri, ekonomik ve diğer yollarla tamamen yok ediyoruz; ancak başarısız New York Times'ı okursanız, yanlış bir şekilde kazanmadığımızı düşünürsünüz" ifadelerini kullandı.

İran'ın askeri kapasitesinin imha edildiğini öne süren Trump, "İran donanması yok oldu, hava kuvvetleri artık yok; füzeleri, insansız hava araçları ve diğer her şey yok ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi. Eşsiz bir ateş gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu çılgın pisliklere ne olacağını izleyin. Dünyanın dört bir yanında 47 yıldır masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, ABD'nin 47'nci Başkanı olarak onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur" açıklamasını yaptı.