Trump\'tan Sınır Güvenliği İçin Ek Finansman Talebi

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ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliğini artırmak için ilave finansmana ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen parti buluşmasında sınır güvenliği konusunda açıklamada bulundu. Trump, başkanlığının en önemli iç politika başlıklarından birinin ABD-Meksika sınırının güvenliği olduğunu ve başkanlığının ilk gününde imzaladığı kararnamelerle bu konuda net adımlar attığını belirtti. Trump, "Önümüzdeki haftalarda, ABD'nin egemen sınırlarını tamamen ve kalıcı olarak yeniden tesis etme planlarımızı finansal olarak ele alan bir tasarı üzerinde Kongre ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Trump, tasarının, sınır güvenliği personelinde artış için kapsamlı finansmanı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile sınır devriyesi için ödemeleri içereceğini bildirdi. Sınır dışı etme çabaları ve çete üyelerini hedef alan operasyonlar hakkında da konuşan Trump, "Özür dileyecek değiliz, çok hızlı ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.