Dünya

Trump'tan ''Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?'' sorusuna yanıt

21.01.2026 00:59
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Kürtlerle olan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, 'Suriye'de Kürt haklarının korunmasını sağlamaya devam edecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Trump, Kürtlere çok para ve petrol verdiklerini belirtti ve Washington'un Kürtlerle iyi anlaştığını, onları korumaya çalıştığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilişkiler hakkında yaptığı açıklamada, Washington'un bu gruba sağladığı desteği savunurken, Kürtlere yapılan mali yardımlar ve petrol konusuna da değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de Beyaz Saray Basın Odası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GAZETECİNİN SORUSU: KÜRT HAKLARI KORUNACAK MI ?

Bir gazetecinin, "Kürtler sizin en sadık ortaklarınızdı; Suriye'de Kürt haklarının korunmasını sağlamaya devam edecek misiniz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Trump, Kürtlere yönelik tutumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRUMP'IN CEVABI

Trump, Kürtlerle iyi ilişkiler kurduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kürtleri seviyorum. Fakat şunu anlamalısınız ki; Kürtlere çok ama çok para verildi, onlara petrol ve başka şeyler de verildi. Yani o işi bizim için değil, daha çok kendileri için yapıyorlardı."

ABD Başkanı ayrıca, Washington'un Kürtlerle "iyi anlaştığını" ve onları korumaya çalıştığını dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Petrol ve para verdik demiş. Üç bin TIR silah verdik demeyi unutmuş. 1 0 Yanıtla
    xkszncnvmk xkszncnvmk:
    gabardaki petrolü kürtler degilde simdi kim cikaracak abd. ama siz kürtlerle is birligini bitirdi diye trump i kahraman ilan edeceksiniz. ama her seyin her kesin bir sirasi var. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
