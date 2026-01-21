Trump\'tan \'\'Suriye\'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?\'\' sorusuna yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilişkiler hakkında yaptığı açıklamada, Washington'un bu gruba sağladığı desteği savunurken, Kürtlere yapılan mali yardımlar ve petrol konusuna da değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de Beyaz Saray Basın Odası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GAZETECİNİN SORUSU: KÜRT HAKLARI KORUNACAK MI ?

Bir gazetecinin, "Kürtler sizin en sadık ortaklarınızdı; Suriye'de Kürt haklarının korunmasını sağlamaya devam edecek misiniz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Trump, Kürtlere yönelik tutumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRUMP'IN CEVABI

Trump, Kürtlerle iyi ilişkiler kurduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kürtleri seviyorum. Fakat şunu anlamalısınız ki; Kürtlere çok ama çok para verildi, onlara petrol ve başka şeyler de verildi. Yani o işi bizim için değil, daha çok kendileri için yapıyorlardı."

ABD Başkanı ayrıca, Washington'un Kürtlerle "iyi anlaştığını" ve onları korumaya çalıştığını dile getirdi.