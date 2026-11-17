ABD Başkanı Donald Trump, Quad Liderler Zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Dört ülke arasındaki iş birliğinin ilerlediğini belirten Trump, gelecek yıl ilk kez Quad İş Dünyası Liderleri Forumu'nun düzenleneceğini açıkladı.

"Şİ VE PUTİN'E BASKI YAPACAĞIM"

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyleyen Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için iki lidere çağrıda bulunacağını belirtti. Trump, "Şi ve Putin'e Ukrayna savaşını bitirmeye yardım etmeleri için baskı yapacağım. İmkan olursa Putin ile ikili görüşme yapabilirim" ifadelerini kullandı.

KİM JONG-UN'UN KATILIMI SORULDU

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "Katılmak isterdi. Bakalım ne olacak" diyerek olası katılıma ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

İran'ın nükleer programına ilişkin de konuşan Trump, Washington yönetiminin konuyu ciddiyetle ele aldığını vurguladı. Trump, "İran konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yüzden nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi.