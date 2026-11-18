Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin, ABD Başkanı Donald Trump’a 80’inci yaş günü dolayısıyla Amerikan sembolleriyle süslenmiş özel yapım bir kehribar koltuk hediye ettiği ortaya çıktı. Polonya basınına yansıyan haberlere göre, sanat eseri niteliğindeki bu özel hediyeden Polonya Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki bazı yetkililerin dahi önceden haberdar olmadığı belirtildi.

FİKİR 8 YILLIK

TVN24+’nın haberine göre, koltuğun Trump’a verilmesi fikri yaklaşık sekiz yıl önce eski Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda döneminde ortaya çıktı. 2018 yılında Polonya’nın bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla ünlü kehribar sanatçısı Lucjan Myrta tarafından birbirine benzer iki koltuk tasarlandı. Koltuklardan biri Duda’ya takdim edilirken, diğerinin o dönem Trump’a ulaştırılması planlandı ancak bu teslimat gerçekleşmedi.

Karol Nawrocki’nin haziran ayında Washington’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanlığı makamı sanatçıyla yeniden iletişime geçti. Böylece yıllardır bekletilen özel koltuk, ABD Başkanı’na doğum günü hediyesi olarak sunuldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE DİPLOMATLARDAN GİZLENDİ

Hediyenin ayrıntılarının Polonya yönetimi içinde de büyük bir gizlilikle yürütüldüğü aktarıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı ile Washington Büyükelçiliği çalışanlarının hediyenin içeriğinden haberdar edilmediği, birçok yetkilinin koltuğun varlığını fotoğrafının basına ve sosyal medyaya yansımasıyla öğrendiği ifade edildi.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Ofisi Başkanı Marcin Przydacz ise hediyenin Trump üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını belirterek, “Bize hediyenin etki bıraktığı yönünde geri bildirim geldi” açıklamasını yaptı.

MALİYETİ VE RESMİ KAYIT DURUMU BELİRSİZ

Özel yapım koltuk için ne kadar ödeme yapıldığı kamuoyuna açıklanmazken, sanatçı Lucjan Myrta da ücret konusunda bilgi vermekten kaçındı. Öte yandan Beyaz Saray’ın, hediyenin maddi değeri ve yabancı devlet başkanlarından alınan hediyelerin tutulduğu resmi kayıtlara dahil edilip edilmediğine ilişkin sorulara henüz yanıt vermediği bildirildi.