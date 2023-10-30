Gazze'de Türk Kızılay ve AFAD'ın binası mı vuruldu? İki kurumdan açıklama geldi

Türk Kızılay, İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistin Kızılay'ına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Türk Kızılay ve AFAD'dan yapılan açıklamada, Gazze'de faaliyette olan herhangi bir lojistik depolarının bulunmadığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU, FİLİSTİN KIZILAYINA AİT DEPOYU VURDU

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Gazze'de inşasına destek sağlanan Filistin Kızılay'ına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği bilgisinin ve görüntülerinin ulaştığı belirtildi.

"GAZZE'DE TÜRK KIZILAYA AİT DEPO BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılay'ına ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır. Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılay'ı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere insani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "İsrail saldırılarında AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır." denildi.