Türkiye'den Alıkonulan Gemi Yolcusu Serbest Kalıyor

İSRAİL'in müdahalede bulunduğu 'Madleen' adlı gemide yer alan Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülüyor. Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, Ordu ve avukatları ile temasını sürdürüyor.

Öte yandan, Türk asıllı Alman vatandaşı aktivist Yasemin Acar'ın durumunun da yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelere düzenli bilgi verildiği bildirildi.