ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz

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CIA'nin eski direktörü David Petraeus, Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah tehdidini masaya çıkarmasından sonra konuşan, bir dönem Türkiye ile yakın temasta olan ve sık sık Ankara ile ilgili açıklamalarda bulunan Petraeus, "Moskova lideri çaresiz ve eğer Putin, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa ABD, Rus askerlerini yok eder" dedi.

"PUTİN NÜKLEER KULLANIRSA ABD, KARADENİZ'DEKİ GEMİLERİNİ BATIRIR"

En son 2019'da "Türkiye'nin tavırları derin endişe yaratıyor fakat bizim onlarla ilişkimizde stratejik sabra ihtiyacımız var" diyen Petraeus, "Eğer Putin, nükleer silah kullanırsa ABD ve müttefikleri Ukrayna'daki Rus askerlerini ve ekipmanlarını yok eder ve Karadeniz'deki gemilerini de batırır" ifadelerin kullandı.

"RUSYA'NIN UKRAYNA VE KIRIM'DAKİ SİLAHLARINI İMHA EDERİZ"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Petraeus, "Kağıt üzerinde konuşuyoruz tabii ki de ama böyle bir durumda biz NATO'ya önderlik ederek hep birlikte Rusya'nın Ukrayna'daki ve Kırım'daki silahlarını imha ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

"5. MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK"

Petraeus, Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda NATO'nun 5'inci maddesinin yürürlüğe girmeyeceğinin de altını çizdi. Deneyimli isim, "Fakat eğer radyasyon NATO üyesi ülkelere ulaşırsa bu durumda 5'inci madde uygulanabilir" dedi. NATO'nun 5'inci maddesinde herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırı durumunda bütün NATO üyesi ülkeler harekete geçerek üye ülkeye destek vermek zorunda.