ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz

03.10.2022 08:55

Türkiye ile ilgili açıklamalarıyla hatırlanan eski CIA Direktörü ve ABD ordusunda görev alan üst düzey isimlerden biri olan David Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya yönelik nükleer tehdidine tepki göstererek, "Eğer Putin, nükleer silah kullanırsa ABD ve müttefikleri Ukrayna'daki Rus askerlerini ve ekipmanlarını yok eder ve Karadeniz'deki gemilerini de batırır" şeklinde konuştu.

CIA'nin eski direktörü David Petraeus, Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah tehdidini masaya çıkarmasından sonra konuşan, bir dönem Türkiye ile yakın temasta olan ve sık sık Ankara ile ilgili açıklamalarda bulunan Petraeus, "Moskova lideri çaresiz ve eğer Putin, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa ABD, Rus askerlerini yok eder" dedi.

"PUTİN NÜKLEER KULLANIRSA ABD, KARADENİZ'DEKİ GEMİLERİNİ BATIRIR"

En son 2019'da "Türkiye'nin tavırları derin endişe yaratıyor fakat bizim onlarla ilişkimizde stratejik sabra ihtiyacımız var" diyen Petraeus, "Eğer Putin, nükleer silah kullanırsa ABD ve müttefikleri Ukrayna'daki Rus askerlerini ve ekipmanlarını yok eder ve Karadeniz'deki gemilerini de batırır" ifadelerin kullandı.

"RUSYA'NIN UKRAYNA VE KIRIM'DAKİ SİLAHLARINI İMHA EDERİZ"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Petraeus, "Kağıt üzerinde konuşuyoruz tabii ki de ama böyle bir durumda biz NATO'ya önderlik ederek hep birlikte Rusya'nın Ukrayna'daki ve Kırım'daki silahlarını imha ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

"5. MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK"

Petraeus, Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda NATO'nun 5'inci maddesinin yürürlüğe girmeyeceğinin de altını çizdi. Deneyimli isim, "Fakat eğer radyasyon NATO üyesi ülkelere ulaşırsa bu durumda 5'inci madde uygulanabilir" dedi. NATO'nun 5'inci maddesinde herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırı durumunda bütün NATO üyesi ülkeler harekete geçerek üye ülkeye destek vermek zorunda.

YORUMLAR
500
Yeni başbakan Ukrayna'ya desteğini açıkladı! Rusya, İtalya'ya doğal gaz akışını kesti Yeni başbakan Ukrayna'ya desteğini açıkladı! Rusya, İtalya'ya doğal gaz akışını kesti Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı

Vladimir Putin, David Petraeus, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
09:36 Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü
09:33 Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi
09:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir
09:21 Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak
09:14 Fiyat söylentileri sonrası yerli otomobil TOGG'dan açıklama geldi: Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz
09:03 Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:55 ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz
05:21 Brezilya'da başkanlık seçiminde ilk turun galibi solcu aday Lula da Silva oldu
08:33 Damadın arkadaşları Müslüm Gürses çaldırdı! Merve Boluğur neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 10:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement