Twitter'da gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasına BM ve AB'den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın bazı gazetecilerin hesaplarını 'kendisinin gerçek zamanlı konum bağlantısını paylaştıkları' gerekçesiyle askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri kararı kınadı. Musk ise dün düzenlediği anketin sonucuna göre "Halk konuştu" diyerek gazetecilerin hesaplarını bugün açtı.

New York Times, CNN ve Washington Post gibi büyük medya kuruluşlarından bazı gazetecilerin Twitter hesapları, 'Musk'ın gerçek zamanlı konum bağlantısını' paylaştıkları ve Musk ile ailesinin yaşamını tehlikeye attıkları gerekçesiyle geçen hafta askıya alınmıştı. BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming dün bu kararı eleştirerek "Gazetecilerin Twitter'dan keyfi olarak uzaklaştırıldığı haberlerinden derinden rahatsızım. Medya özgürlüğü oyuncak değildir. Özgür basın, demokratik toplumların temel taşı ve zararlı yanlış bilgilendirmeye karşı mücadelede önemli bir araçtır" açıklamasını yaptı.