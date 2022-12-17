Twitter'da gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasına BM ve AB'den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter'da gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasına BM ve AB'den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı

17.12.2022 12:06
Twitter'da gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasına BM ve AB'den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın bazı gazetecilerin hesaplarını 'kendisinin gerçek zamanlı konum bağlantısını paylaştıkları' gerekçesiyle askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri kararı kınadı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın bazı gazetecilerin hesaplarını 'kendisinin gerçek zamanlı konum bağlantısını paylaştıkları' gerekçesiyle askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri kararı kınadı. Musk ise dün düzenlediği anketin sonucuna göre "Halk konuştu" diyerek gazetecilerin hesaplarını bugün açtı.

New York Times, CNN ve Washington Post gibi büyük medya kuruluşlarından bazı gazetecilerin Twitter hesapları, 'Musk'ın gerçek zamanlı konum bağlantısını' paylaştıkları ve Musk ile ailesinin yaşamını tehlikeye attıkları gerekçesiyle geçen hafta askıya alınmıştı. BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming dün bu kararı eleştirerek "Gazetecilerin Twitter'dan keyfi olarak uzaklaştırıldığı haberlerinden derinden rahatsızım. Medya özgürlüğü oyuncak değildir. Özgür basın, demokratik toplumların temel taşı ve zararlı yanlış bilgilendirmeye karşı mücadelede önemli bir araçtır" açıklamasını yaptı.

AB'DEN YAPTIRIM TEHDİDİAB Değerler ve Şeffaflık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, dün BM'den daha sert bir dille kararı eleştirerek şunları kaydetti;"Gazetecilerin Twitter'da keyfi olarak askıya alındığına dair haberler endişe verici. AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, medya özgürlüğüne ve temel haklara saygı gösterilmesini gerektirir. Bu, Medya Özgürlüğü Yasası kapsamında güçlendirilmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalı. Kırmızı çizgiler vardır. ve yaptırımlar, yakında."'HALK KONUŞTU'Elon Musk dün Twitter kullanıcılarına, askıya alınan hesapların 'hemen mi yoksa 7 gün içinde mi açılmasını' danışan anket düzenledi. 3 milyon 690 bin Twitter hesabının yüzde 58.7'si hesapların 'hemen açılması' için oy kullandı ve Musk bugün "Halk konuştu. Konumumu ifşa eden hesapların askıya alınması hemen kaldırılacak" açıklamasıyla hesapları açtı.SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİBM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Fleming, Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından endişelerini dile getirmiş, 10 Kasım'da platformun önemine dikkat çeken bir makale kaleme almıştı. Fleming makalesinde şunları kaydetti;"Twitter ve diğer platformlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan insanlar için çok önemli araçlardır. Otokratik ülkelerde, insanların yasaklı haberlere ulaşmasını sağlıyorlar. Savaş bölgelerinde, yerinden edilmiş insanların iletişim halinde olmalarını sağlıyorlar. Sosyal medyada insan haklarını iyileştiren akımlar doğdu."

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Twitter Spaces kapatıldı İşte nedeni Twitter Spaces kapatıldı İşte nedeni AB'den gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısı AB'den gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısı

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Elon Musk, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'da gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasına BM ve AB'den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Dünya Kupası'ndaki dev final öncesi Bursa'da esnaf Arjantinli süperstar Lionel Messi için lokma dağıttı
12:23 Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor! Meteoroloji'den yeni hafta için kar yağışı uyarısı
11:59 Kütahya'da ihtiyaç sahibi çocuk için sponsor arayan Demet Akalın'a kullanıcılardan tepki: 'ABD'den günaydın' diyordun, sen neden sponsor olmuyorsun?
11:42 Jesus, golcü transferinde onun ismini listenin ilk sırasına yazdı! Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda oynayan golcü için düğmeye bastı
11:41 Dünya Kupası'nı kazanan takımda futbolculara verilecek şampiyonluk primi belli oldu
11:10 Iğdır'da yabancı uyruklu bir kadın, apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti
10:59 Karısı için "İlk bebeğimizi ağzına peçete koyup öldürdü" demişti! 5 yaşındaki kızının velayeti anneye verildi, baba karara tepki gösterdi
10:52 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
10:51 Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinden tanker tanker petrol çıkıyor
10:29 Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan şahıs, ilk hamlede korkup dükkanı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 13:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Twitter'da gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasına BM ve AB'den eleştiri geldi, Musk hesapları açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement