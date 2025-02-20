UAEK Başkanı Grossi, Fukushima\'daki Radyoaktif Su Deşarjını İnceledi

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ULUSLARARASI Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya'daki Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde arıtılmış radyoaktif suyun denize deşarj sürecini inceledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya'yı ziyaret ederek Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif suyun denize deşarj süreci ile ilgili incelemelerde bulundu. Grossi, "Japonya, alınan ek önlemler kapsamında yabancı ülkeleri örnekleme ve analiz çalışmalarına doğrudan katılmaya davet ederek bölgede şeffaflığı, anlayışı ve güveni artırıyor" dedi.

Grossi, Japonya'nın şeffaflık çabalarını vurgulayarak, "Japonya, alınan ek önlemler kapsamında yabancı ülkeleri örnekleme ve analiz çalışmalarına doğrudan katılmaya davet ederek bölgede şeffaflığı, anlayışı ve güveni artırıyor. Bu çabalar sayesinde, üçüncü taraflar deşarj edilen sudaki değerlerin uluslararası güvenlik standartlarına tam olarak uyduğunu bağımsız olarak doğrulayabilir. Ek önlemler, uluslararası katılımı ve şeffaflığı genişletmeye odaklanıyor ve suyun konsantrasyon seviyesinin uygulamalı ve bağımsız ölçümlerine izin veriyor. Bu süreç UAEK'nin bağımsız, tarafsız ve teknik bir kuruluş olarak rolü gereği belirlediği ve mutabık kalınan parametreler dahilinde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

UAEK'den yapılan açıklamada ise Grossi'nin Fukushima Daiichi Nükleer Santrali açıklarından deniz suyu örnekleri alan yabancı bilim insanlarına eşlik ettiği kaydedilerek, "Bu faaliyet, Çin ve Japonya'nın 2023'te denize deşarj edilmeye başlanan arıtılmış radyoaktif suya yönelik incelemeleri artırma konusundaki anlaşmalarının ardından alınan ek önlemlerin bir parçasıdır" denildi.