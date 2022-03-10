Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı - Son Dakika

Melanie Schofield isimli genç kız, uçakla seyahat ettiği sırada hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Ekonomik klasmandan bilet alan genç kız, hemen yan koltuğunda oturan yaşlı bir adamla seyahat etmeye başladı.

YANLIŞLIKLA TELEFONUNA BAKTI

Genç kız, uçağın seyahat ettiği sırada yan koltuğunda yayılmış şekilde oturan adamın telefonuna baktığında büyük sarsıntı yaşadı. Çünkü adam, etrafına bakmadan cinsel içerikli film izlemeye devam ediyordu.

KABİN GÖREVLİLERİNE BİLDİRDİ

Durumdan rahatsızlık duyan Melanie, adamla yan yana seyahat edemeyeceğini belirterek yaşadığı talihsiz olayı kabin yetkililerine bildirdi. Kabin yetkilileri ise genç kızı bulunduğu sınıftan alarak business class tarafına yerleştirdi. Cinsel içerikli film izleyen adam için nasıl bir yöntem uygulandığı ise henüz bilinmiyor.