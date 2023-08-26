Ukrayna'da 2 Savaş Uçağı Çarpıştı: 3 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Ukrayna'da 2 Savaş Uçağı Çarpıştı: 3 Pilot Hayatını Kaybetti

Ukrayna\'da 2 Savaş Uçağı Çarpıştı: 3 Pilot Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 26.08.2023 16:58

Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağının çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağının, ülkede muharebe görevi yaparken çarpıştığı, 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, dün Jitormir bölgesinde feci bir uçak kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Muharebe görevini yerine getirirken iki L-39 tipi savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Ne yazık ki 3 pilot hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayının "JUICE" çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Pilot, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da 2 Savaş Uçağı Çarpıştı: 3 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzetmesi nedeniyle tepki çeken Lucescu sessizliğini bozdu: Yüceltmek için yaptım
16:33 Chelsea ile ipleri koparan Lukaku'nun yeni adresi Roma olacak
16:18 Meral Akşener: Yerel seçimde kendi kadrolarımızla milletin karşısına çıkacağız
16:08 Akşener'den seçimin kaybedilmesiyle ilgili çok konuşulacak çıkış: Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim
15:58 Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e verdiği ceza
15:39 The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye'ye geldi
15:33 Brezilyalı model Jaiane Lima, gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesiyle kovuldu
15:30 Gaziantep'te atıl haldeki otelde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor
15:26 Akşener'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Seçimde önce koltuk diyenlerle uğraştık
15:06 Galatasaray'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 17:14:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da 2 Savaş Uçağı Çarpıştı: 3 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement