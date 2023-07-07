Erdoğan-Zelenski görüşmesi öncesi Rusya'dan açıklama: Yakından takip edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan-Zelenski görüşmesi öncesi Rusya'dan açıklama: Yakından takip edeceğiz

07.07.2023 13:33

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a geliyor. İki liderin görüşmesi merakla beklenirken gözlerin çevrildiği Rusya'dan yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Zelenski görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a gelecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve ülkeler arasındaki ilişkiler değerlendirilecek. Öte yandan Ukrayna'nın savaş halinde bulunduğu Rusya'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir. Ancak tarih belli değil. Erdoğan ve Zelenski görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ İLETİŞİM HALİNDELER

Yaklaşık 2 senedir Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski kısıtlı da olsa yurt dışı ziyaretlerine başlamıştı. Savaş sürecinde sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Zelenski, yarın da Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

YORUMLAR (2)
  • Kamil Toygar : Bence bizde savaşa girelim zaten savaş yokken çökük ekonomi vergi ile dönen insanları sömüren sistem var batacak ise savaşta bahanesi olur Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Pek hayra alamet değil bu ABD ve Avrupa beslenmesinin ülkemize gelmesi!? .. ama ülkemiz ekonomik sıkıntı içerisinde... Kimbilir!? Belki de yatırım yapacak.. o zaman gelsin..gelsin;))) çünkü adamın baştan beri oyuncağı olduğu ülkeler yüzünden ülkesinin hayrına bir şey düşünemez hale geldi Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
500

Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan-Zelenski görüşmesi öncesi Rusya'dan açıklama: Yakından takip edeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:14 Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:09 Japon Araştırmacılar, MRI Görüntülerinden Beyin Aktivitesini Okuyabilen Yapay Zeka Modeli Geliştirdi
14:05 Sonunda bu da oldu! Yapay Zeka, MRI görüntülerinden beyin aktivitesini okuyabiliyor
14:01 Arda Güler, "Neden Real Madrid?" sorusuna verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:57 Arda Güler'e "Neden Real Madrid?" diye soruldu! Verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:53 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım
13:49 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser Yenenler'i sinirlendirdi
13:38 Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti
13:35 Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 14:33:57. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan-Zelenski görüşmesi öncesi Rusya'dan açıklama: Yakından takip edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement