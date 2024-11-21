Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya\'nın İlk İCBM Saldırısını Açıkladı

UKRAYNA Hava Kuvvetleri, Rusya'nın ilk kez kıtalar arası balistik füzeyle (ICBM) saldırdığını açıkladı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın sabah saatlerinde ilk kez kıtalar arası balistik füzeyle (ICBM) saldırdığını duyurdu. Hava Kuvvetleri, füzenin Dnipro kentindeki altyapıyı hedef aldığını belirtti. Açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca 'MiG-31K' savaş uçağından fırlatılan 'Kh-47M2 Kinjal' hipersonik füzesiyle 'Tu-95MS' stratejik bombardımandan uçağından atılan 'KH-101' seyir füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi.
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