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Ukrayna ile Rusya arasında savaş kışkırtıcılığı yapıyordu! Kiev'i ilk terk eden ülke ABD oldu - Son Dakika

Ukrayna ile Rusya arasında savaş kışkırtıcılığı yapıyordu! Kiev'i ilk terk eden ülke ABD oldu

14.02.2022 07:43

Rusya ile Ukrayna arasında savaş kışkırtıcılığı yapan ABD, Kiev'i terk eden ilk ülke oldu. Geçtiğimiz günlerde diplomatik personeline "Ülkeden çıkın" talimatı veren Washington, dün de AGİT'in Donbass bölgesinde görevli Ukrayna Özel Gözlem Misyonu çerçevesindeki ABD'li personeli geri çekmeye başladı.

Ukrayna geriliminde topyekûn bir işgal falı çeken ABD yönetimi, bir taraftan Doğu Avrupa'ya askeri yığınağını artırırken, diğer taraftan Kiev'e "Tek başınasın" mesajı vermeye de devam ediyor.

PERSONELİ GERİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki diplomatik personeline ülkeden çıkma talimatı veren Washington, dün de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Donbass bölgesinde görevli Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) çerçevesindeki ABD'li personeli geri çekmeye başladı.

TALİMAT "DAHA AKTİF ÇALIŞIN" ÇIKIŞI SONRASINDA GELDİ

Geri çekme talimatı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba'nın ÖGM'nin, daha aktif çalışması gerektiğini vurgulamasından yalnızca bir gün sonra verildi.

DÜNDEN AYRILMAYA HAZIRDILAR

Reuters'in bildirdiğine göre ÖGM bünyesindeki ABD'li gözlemciler dün 6 araçlık bir konvoyla Donetsk'ten ayrıldı. ABD'lilerle birlikte, misyon bünyesinde bulunan İngiltere ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de araçlarla ayrıldığı tahmin ediliyor. Bölgeden gelen haberlerde, ÖGM'deki ABD'lilerin çoktan eşyalarını topladıkları ve sadece talimatı bekledikleri kaydedildi. Misyonun göreve başlangıç tarihinden bugüne, bu türde bir durumun yaşanmadığı belirtiliyor.

"YEŞİL IŞIK" MESAJINI HATIRLATTI

Bölgedeki ateşkesin gözlemlenmesi görevini yerine getiren ÖGM'den ABD unsurlarının çekilmesi, ABD Başkanı Biden'ın, Moskova'ya 'yeşil ışık' olarak yorumlanan, 20 Ocak günü yaptığı, "Rusya (Ukrayna'da) küçük bir müdahalede bulunursa, ne yapacağımızı tartışmak zorunda kalırız" açıklamasını akıllara getirdi.

HIZLA TAHLİYEYE BAŞLADI

Yeni Şafak'ın haberine göre Ukrayna'nın işgali söylemini zirveye taşıyan ABD, Kiev'deki diplomat, asker ve sivil vatandaşlarını ilk tahliye emri veren ülke oldu. Zorunlu olmayan diplomatik personele ülkeden ayrılma talimatı veren Washington, Ukrayna ordusunu eğitme misyonu için ülkede bulunan 160 askerini de Almanya'ya çekme kararı aldı.

ABD'nin ardından Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı alırken, Kanada ise bu ülkedeki büyükelçiliğini Polonya sınırındaki Lviv'e taşıyacağını duyurdu. ABD'li sivilleri korumak için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini vurgulayan ABD Başkanı Biden, "ABD ve Rusya birbirlerine ateş açmaya başlarsa bu bir dünya savaşı olur" bahanesine sığınmıştı.

UKRAYNA: HAVA SAHAMIZI AÇIK TUTACAĞIZ

Ukrayna, Batı'nın sınırları yakınında tatbikat yapan Rus birliklerinin her an işgal için harekete geçebileceği uyarılarına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi. Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Hollandalı taşıyıcı KLM'nin ülkeye uçuşları askıya alan ilk büyük havayolu haline gelmesinden bir gün sonra, 'Ukrayna üzerindeki hava sahası açık kalmaya devam ediyor ve devlet havayolları için riskleri önlemek için çalışıyor' açıklamasında bulundu.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna ile Rusya arasında savaş kışkırtıcılığı yapıyordu! Kiev'i ilk terk eden ülke ABD oldu - Son Dakika Dünya


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