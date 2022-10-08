Ukrayna: Kırım. Köprü. Başlangıç - Son Dakika
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Ukrayna: Kırım. Köprü. Başlangıç

08.10.2022 11:28

İşgal altındaki Kırım yarımadası ile Rusya arasındaki tek geçiş noktası olan Kerch Köprüsü'nde bugün sabah erken saatlerde büyük bir patlama meydana geldi.

İşgal altındaki Kırım yarımadası ile Rusya arasındaki tek geçiş noktası olan Kerch Köprüsü'nde bugün sabah erken saatlerde büyük bir patlama meydana geldi. Zelenski'nin danışmanı Podolyak, olayı 'Kırım. Köprü. Başlangıç' sözleriyle duyurdu.

UKRAYNA'NIN AÇIKLAMALARI

Kırım yarımadası ile Rusya arasındaki bağlantıyı sağlayan Kerch Köprüsü'nde yerel saatle bu sabah meydana gelen patlama sonrasında köprünün yol bölümünde çökme, demiryolu bölümündeki bazı tren vagonlarında yangın meydana geldi. Köprüdeki trafik askıya alınırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak köprüdeki patlamayla ilgili 'Kırım, köprü, başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya tarafından işgal edilen her şey kovulmalıdır' ifadelerini kullandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU) ise sosyal medya hesabından köprünün yıkılmış fotoğrafını paylaşarak 'Şafak söküyor, Köprü güzelce yanıyor' ifadelerini kullandı.

RUSYA NE DİYOR?

Kremlin Sarayı'nın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kerch Köprü patlamasıyla ilgili acil durum talimatı verdiği açıklandı. Açıklamada 'Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'ndeki acil durumla ilgili olarak Başbakan Mihail Mişustin, Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin, Acil Durum (EMERCOM) Bakanı Alexander Kurenkov ve Ulaştırma Bakanlığı Vitaly Savelyev'in yanı sıra güvenlik güçleri başkanlarından bilgi aldı' denildi.

Putin'in Başbakan Mişuştin'e olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması için Krasnodar Bölgesi ve Kırım başkanlarını, Ulusal Muhafızlar, FSB ve İçişleri Bakanlığı yetkililerini de içeren hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği vurgulandı. Kremlin açıklamasında Ulaştırma Bakanı Savelyev ile EMERCOM Başkanı Kurenkov'un olay yerine gittiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Rusya, Kırım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna: Kırım. Köprü. Başlangıç - Son Dakika

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