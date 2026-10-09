Ukrayna Rus saldırılarında 78 kişinin öldüğünü bildirip BMGK'den acil toplantı istedi - Son Dakika
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Ukrayna Rus saldırılarında 78 kişinin öldüğünü bildirip BMGK'den acil toplantı istedi

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Ukrayna Rus saldırılarında 78 kişinin öldüğünü bildirip BMGK\'den acil toplantı istedi
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Ukrayna, Rus saldırılarının uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki etkilerini görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti. Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha, son birkaç gündeki saldırılarda 78 kişinin öldüğünü, 215 kişinin yaralandığını bildirdi.

(ANKARA) - Ukrayna, son günlerde düzenlenen Rus saldırılarının uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki etkilerinin ele alınması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantıya çağrılmasını talep etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha, saldırılarda son birkaç günde 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 215 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sibiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş alanında sonuç elde edemediğini ve Ukraynalı sivillere yönelik saldırılarını artırdığını kaydetti. Priluki, Kramatorsk ve Kiev'in de aralarında bulunduğu kentlerdeki saldırılara değinen Sibiha, "Rusya'nın terör dalgasına yanıt olarak Ukrayna, bunun uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki etkilerinin ele alınması için BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağrılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.

Sibiha, saldırılarda son birkaç günde 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 215 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın verdiği bilgilere göre, yalnızca 7 Ekim'deki Rus saldırılarında en az 32 kişi yaşamını yitirdi. Priluki'de hayatını kaybedenler arasında beş çocuk bulunurken, bunlardan üçünün bir yaşında olduğu belirtildi. Sibiha, çeşitli bölgelerde yerleşim alanları ile kritik altyapının da hedef alındığını aktardı.

Rus güçlerinin 8 Ekim'de Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta iki yolcu otobüsünü vurduğunu kaydeden Sibiha, bu saldırıda da 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın BMGK'de daimi üyeliğini sürdürmesine de tepki gösteren Sibiha, uluslararası topluma "kararlı bir yanıt" çağrısında bulundu. Sibiha, bu yanıtın, Rusya'nın saldırılarının maliyetini artırması, uluslararası hukuk ihlallerinde hesap verilmesini sağlaması ve Ukrayna'nın halkını korumak için ihtiyaç duyduğu imkanları güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiGüvenlikPolitikaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Rus saldırılarında 78 kişinin öldüğünü bildirip BMGK'den acil toplantı istedi - Son Dakika
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