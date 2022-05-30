Ukrayna savaşı: Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna savaşı: Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı

30.05.2022 12:29
Ukrayna savaşı: Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı

Bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan Ukraynalı grup Kaluş Orkestra, şampiyonluk kupasını ülkelerinde savaşan askerlere destek için 900 bin euroya sattı.

Bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan Ukraynalı grup Kaluş Orkestra, şampiyonluk kupaskını ülkelerinde savaşan askerlere destek için 900 bin euroya sattı.

Kristal mikrofon olarak tasarlanan kupa, Ukrayna ordusuna İHA alınabilmesi için Facebook üzerinden açık artırma ile satıldı.

Kaluş Orkestra, satışın yapıldığı dönemde bağış toplamak için Almanya'nın başkenti Berlin'de konser de düzenledi.

Bu konserden elde edilen gelir, tıbbi malzeme desteği için kullanıldı.

Berlin'deki konserde konuşan grup üyesi Oleh Psiuk, seyircilerden savaşa alışmamalarını söyledi.

Psiuk, "Barış sağlanana kadar savaş haberleri ön sayfalarda olmaya devam etmeli" dedi.

Gruba Eurovision'da birinciliği getiren "Stefania" adlı şarkı, aslında solist Oleh Psiuk'un annesi için bestelenmiş ancak işgal sonrası yeniden yazılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana 4 bin sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

14 milyondan fazla kişinin ise savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldığı düşünülüyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Scholz: 'Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işaret' Scholz: 'Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işaret' Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak... Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...
Kaynak: BBC

İhlas Haber Ajansı, Eurovision, Ukrayna, Şarkı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşı: Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna savaşı: Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement