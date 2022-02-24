Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ruslara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ruslara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü

24.02.2022 09:19
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ruslara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor" denildi.


YORUMLAR
500
Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Uçak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ruslara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü - Son Dakika


Son Dakika
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
08:49 THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti!
08:36 Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin!
08:28 Elton John'un özel uçağı arızalandı! Ünlü şarkıcı ölümden döndü
08:18 Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları: Bombardımandan kaçış kamerada
08:09 Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, "Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız" dedi
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:25:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ruslara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement