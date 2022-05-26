Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular - Son Dakika
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Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular

26.05.2022 00:54

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın bitmesi için yoğun bir diplomasi çalışması yürütüyor. Ülkemizin üstlendiği rolün öneminin altını çizen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, arabuluculukta en başarıl olan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kuleba "İstanbul'daki toplantı esasen müzakere sürecindeki en yüksek noktaydı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) basın toplantısı düzenledi. Kuleba'ya Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuk sürecine ilişkin soru yöneltildi.

"İSTANBUL'DAKİ TOPLANTI EN YÜKSEK NOKTAYDI"

Kuleba,"Türkiye farklı gerekçelerle arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biriydi. Türkiye en başarılısı oldu. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı da esasen müzakere sürecindeki en yüksek noktaydı." dedi.

"BU BİR ÖRTBAS ETME OPERASYONU"

Kuleba, İstanbul'daki toplantının ardından müzakere sürecinin çöktüğünü belirterek, iki ülke arasında müzakereleri yapan çalışma grubunun en son ne zaman toplandığını bile hatırlamadığını söyledi. Rusya'nın sürekli olarak "Ukrayna'nın diplomasiye ihtiyacı yok, Ukrayna bizimle konuşmak istemiyor" şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Kuleba, "Fakat bu bir örtbas etme operasyonu." ifadesini kullandı.

"İYİ NİYETLİ MÜZAKERE İSTİYORSANIZ BUNU YAPMAZSINIZ"

Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzalamasına da tepki göstererek, "İyi niyetli bir müzakere istiyorsanız böyle şeyler yapmazsınız. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.

"HAYALİMİZ ALMAN TANKLARI"

Alman bir gazetecinin sorusu üzerine ise Kuleba, savaşı kazanmak için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Almanya'nın elindeki Marder tipi tank ve Leopard tankların Ukrayna'ya tedarik edilebileceği mesajını veren Kuleba, "Tabii ki hayalimiz Alman Leopard tankları." dedi. Kuleba, şu an için böyle bir ihtimalin uzak olduğunu söyledi.

"RUSYA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR"

Kuleba, her savaşın diplomasi yoluyla sona erdirildiğini, bununla beraber Rusya'nın tankıyla, topuyla ve uçaklarıyla Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular - Son Dakika


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