Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz? - Son Dakika
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Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?

08.06.2022 14:42

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin ardından basın toplantısına katıldı. Toplantının soru-cevap kısmında Ukraynalı bir muhabirin Lavrov'a sorduğu, "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusuyla ortam bir anda gerildi. Bu soru karşısında kısa süreli olarak şok geçiren Lavrov gülümseyerek sorumluluğun Ukrayna'da olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "BM, Rusya, Ukrayna ve ülkemiz arasında oluşturabilecek tahıl koridoru mekanizmasını uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz" dedi.

"SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ HERKESİN YARARINA OLUR"

Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında 3 ayı aşkın süredir devam eden savaşa da değinerek, "Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz. Savaşın yol açtığı kayıpların giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin başından beri ilkeli tutumu herkesin malumu... İstanbul'da anlamlı bir ilerleme sağlamıştı. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi herkesin yararına olur. Müzakerelerin yeniden başlaması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

"PKK VE YPG TEHDİDİNE KARŞI TEDBİR ALMAMIZ GEREKİYOR"

Lavrov ile Suriye meselesini de konuştuklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Lavrov ile ayrıca Suriye ve Libya konularını görüştük, farklı görüşlerimiz olsa da yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. PKK ve YPG tehdidine karşı tedbir almamız gerekiyor, Lavrov ile görüşmede bu konuda daha önce aldığımız sözlerin uygulanmasını ele aldık" dedi.

"HEM RUSYA'NIN HEM DE ABD'NİN TAAHHÜTLERİ VAR"

Çavuşoğlu, olası Suriye operasyonu ile ilgili olarak da Çavuşoğlu "Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin bize yönelik artan bir tehdit var. Suriye'nin sınır bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" diye konuştu. Çavuşoğlu bir soru üzerine "Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konusunda hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu taahhütleri yerine getirmelerini isteme hakkımız var. Teröristlerin bize yönelik saldırılarına müsamaha göstermemiz de mümkün değil" dedi.

"BİZ ENGEL OLUŞTURMUYORUZ"

Türkiye'nin olası Suriye harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov ise "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından Suriye sınırında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye'deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor" ifadelerini kullandı. Lavrov, Suriye ile ilgili sıradaki toplantının Temmuz ayında yapılacağını vurgularken, "Mevlüt Bey görüş ayrılıklarımız olduğunu dile getirdi ancak biz her zaman karşılıklı olarak saygılı harekat etme taraftarıyız" dedi.

MUHABİRİN SORUSU KARŞISINDA BUZ KESTİ

Ayrıca iki liderin basın toplantısı sırasında ilginç bir an da yaşandı. Toplantının soru-cevap kısmına Ukraynalı bir muhabirin, "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusu üzerine Lavrov kısa sürekli bir şok geçirirken, gülümseyerek sorumluluğun Ukrayna'da olduğunu vurguladı. Lavrov, "Batılılar bunu bir facia olarak göstermeye çalışıyor. Ukrayna'daki tahılların piyasadaki payı sadece yüzde 1'dir. Bunun gıda krizine yol açacağını söyleyemeyiz. Ukrayna o gemileri adeta orada rehin tutuyor" dedi.

Lavrov, Türkiye ile ilişkileri ile ilgili de "Ülkeler arasındaki ilişkilerimiz olgun bir partnerlik döneminden geçiyor. Karşılıklı saygı ve yarar temellerine dayanıyorlar. Elbette ilişiklerimizin bu kadar hızlı gelişmesinin lokomotifi liderlerimiz arasındaki diyalogdur. Liderlerimiz 9 defa telefon görüşmesi yaptılar" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar...

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz? - Son Dakika


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