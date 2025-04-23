Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: İslam hayatımı kurtardı - Son Dakika
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Dünya

Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: İslam hayatımı kurtardı

Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: İslam hayatımı kurtardı

İngiltere'nin popüler reality şovu 'Real Housewives Of Cheshire'in yıldızlarından Paige Chohan, İslam'a geçiş hikayesini paylaştı. 33 yaşındaki Paige, eşi ve çocuğu ile birlikte programın 18. sezonunda yer alıyor. Anglikan Kilisesi'ne mensup bir ailede büyüyen Paige, 17 yaşından itibaren farklı dinleri araştırmaya başlamış ve sonunda İslam'da aradığı manevi huzuru bulmuş.

23.04.2025 11:24
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İngiltere'nin popüler reality şovu "Real Housewives Of Cheshire"in yıldızlarından Paige Chohan, ruhani yolculuğunu ve İslam dinine geçiş hikâyesini samimiyetle paylaştı.

33 yaşındaki Paige, eşi Amir (36) ve 13 aylık kızları Nora ile birlikte programın 18. sezonunda yer alıyor. Üçüncü sezonu olmasına rağmen, bu sezon inancıyla ilgili yolculuğunu daha detaylı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Anglikan Kilisesi'ne mensup bir ailede büyüyen Paige, 17 yaşından itibaren farklı dinleri araştırmaya başlamış. Hristiyanlık, Budizm ve Hinduizm üzerine çalışmalar yapan genç kadın, sonunda İslam'da aradığı manevi huzuru bulmuş.

"Genç yaşta çıktığım bu yolculukta İslam ile güçlü bir bağ kurdum ve bu bağ zamanla büyüdü," diyen Paige, New! Magazine'e verdiği röportajda şunları ekledi: "İslam gerçekten hayatımı kurtardı ve bana büyürken ihtiyacım olan net bir yön verdi."

Programda ailesinin dinle ilgili konularda çok katı olmadığını anlatan Paige, "Oturup hayatın daha derin bir anlamı olup olmadığını sorguladım ve bunu keşfetmek istedim" diye konuştu.

Anne olmak, inancının ve değerlerinin önemini daha da pekiştirmiş: "Artık hayat sadece kendin hakkında değil. Eşin ve çocuğun var, istediğini istediğin zaman yapamıyorsun. Odak noktası sen olmaktan çıkıyor - bu çok büyük bir değişim."

İlk kez 2015'te yayına başlayan "Real Housewives of Cheshire", ABD formatının İngiltere'deki ilk versiyonu olarak büyük ilgi görmüştü. Program, varlıklı ve gösterişli ailelerin hayatlarını ekrana taşıyor.

Programın yapımcıları şu anda Londra merkezli yeni bir versiyon için hazırlık yapıyor, ancak henüz kadroyu oluşturmakta zorlanıyorlar. Holly Valance ve Trinny Woodall gibi ünlü isimlerin teklifi reddettiği belirtiliyor.

Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: İslam hayatımı kurtardı
Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: İslam hayatımı kurtardı
Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: İslam hayatımı kurtardı
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Televizyon, İngiltere, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: İslam hayatımı kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Meta Bouwen:
    MasaAllah darisi bizdeki putculara 64 13 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Dinci yobazlar kendilerine pay çıkarmış ...Mesele hangi dinden olduğunuz değil!Mesele insan olabilmekte...En güzel örneğini Ateist Japonlar veriyor...Müslüman geçinen Araplar değil... 18 47 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Eyyyy CHP li arkadaşlar ( hepsi değil tabi) bakın görün gelin tövbe edin 35 22 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Yanlış yapmışsın kızım, muslumanlarin sonu hüsran girmuyormusun, hepsi perişan. 10 34 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Böyle mi değişmiş? 5 7 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    dinimizin verdiği manevi huzuru , Allah değerini bilene nasip etsin . çıkar için kullananlara da Allah fırsat vermesin. 6 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    İslam hayatını kurtardıysa,Allah başka dert vermesin 1 1 Yanıtla
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