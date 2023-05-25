Ünlü şarkıcı Tina Turner 83 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Tina Turner 83 yaşında yaşamını yitirdi

25.05.2023 00:18

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner'ın hayatının son yıllarında kanser, inme, böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

Uzun bir zamandır yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düşen Turner, ilk olarak 1960'lı yıllarda eşi Ike Turner ile birlikte kurdukları grupla müzik piyasasına girmiş, 1976'dan sonra kariyerine tek başına devam ederek ününe ün katmıştı.

30 yıldan uzun bir süre müzik piyasasını adeta alt üst eden 1939 doğumlu sanatçı, 180 milyondan fazla albüm satmış ve 8 Grammy ödülü kazanmıştı. Turner, ayrıca sevenleri tarafından 'Rock'N Roll'un Kraliçesi' olarak isimlendirilmişti.

"HUZUR İÇİNDE SON NEFESİNİ VERDİ"

Ölüm haberini, Turner'ın basın sözcüsü yaptığı açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamada "'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında bulunan Küsnacht'daki evinde huzur içinde son nefesini vermiştir" ifadesine yer verildi.

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Tina Turner, Dünya, Son Dakika

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