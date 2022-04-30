Venüs-Jüpiter kavuşumu: Güneş sisteminin en parlak gezegenleri bu gece kavuşacak - Son Dakika
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BBC

Venüs-Jüpiter kavuşumu: Güneş sisteminin en parlak gezegenleri bu gece kavuşacak

30.04.2022 16:56
Venüs-Jüpiter kavuşumu: Güneş sisteminin en parlak gezegenleri bu gece kavuşacak

Bu gece bulutsuz bir gökyüzüne bakanlar Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin kavuşumunu izleyebilecek.

Bu gece bulutsuz bir gökyüzüne bakanlar Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin kavuşumunu izleyebilecek.

Aslında bu iki gezegen birbirinden yüzlerce milyon kilometre uzaklıkta. Ancak Dünya'dan bakıldığında bu gece neredeyse temas ederken görülebilecekler.

Gezegen kavuşumu her yıl gerçekleşiyor ancak bu yıl gezegenler normalden çok daha yakın görülebilecek.

Bu derece yakınlaşma, 2039'a kadar gözlemlenmeyecek.

Venüs Jüpiter kavuşumu, çıplak gözle ya da dürbünle izlenebilecek.

Cumartesi gecesinden sonra iki gezegen, kendi yollarında uzaklaşmaya başlayacak.

Prof. Lucie Green, "Astronomlar için bu olay son derece heyecan verici ve büyük bir fırsat" diyor.

Gezegen kavuşumu nedir?

Gezegen kavuşumu, Dünya'dan bakıldığında iki gezegenin çok yakın, hatta temas halinde görülmesine deniyor.

Geçtiğimiz günlerde Jüpiter ve Venüs yavaş yavaş birbirlerine yaklaştı ve bu gece Dünya'dan bakıldığındaki en yakın konumlarında görülecekler.

Nasıl izleyebilirim?

Jüpiter-Venüs kavuşumunu en iyi görebileceğiniz saatler, şafak öncesi, yani sabaha karşı gökyüzünün henüz aydınlanmadığı saatler.

Bu gezegenler, gökyüzünde Doğu yönünde baktığınızda, ufka yakın bir noktada görünür. Bu nedenle binalar gezegenleri görmenizi engelleyebilir. Yüksek bir noktaya çıkmanız avantaj olacaktır.

Prof. Green, "Bu gezegenlerin parlaklıkları farklıdır. Venüs, Jüpiter'den daha parlak görünür" diyor.

Gezegenlerin yerini tespit etmek için, mobil uygulamalardan da yararlanabilirsiniz.

Venüs-Jüpiter kavuşumu: Güneş sisteminin en parlak gezegenleri bu gece kavuşacak
Venüs-Jüpiter kavuşumu: Güneş sisteminin en parlak gezegenleri bu gece kavuşacak
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Jüpiter, Venüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venüs-Jüpiter kavuşumu: Güneş sisteminin en parlak gezegenleri bu gece kavuşacak - Son Dakika

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