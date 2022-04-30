Venüs ve Jüpiter yakınlaşması, bugün ve yarın sabaha kadar gözlemlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Venüs ve Jüpiter yakınlaşması, bugün ve yarın sabaha kadar gözlemlenecek

30.04.2022 13:09
Venüs ve Jüpiter yakınlaşması, bugün ve yarın sabaha kadar gözlemlenecek

Jüpiter ve Venüs gezegenleri, bugün ve yarın sabah erken saatlere kadar birbirine çok yakın 'hatta neredeyse çarpışıyormuş' gibi çıplak gözlerle gözlemlenebilecek.

Jüpiter ve Venüs gezegenleri, bugün ve yarın sabah erken saatlere kadar birbirine çok yakın 'hatta neredeyse çarpışıyormuş' gibi çıplak gözlerle gözlemlenebilecek. İki gezegenin bir sonraki benzer yakınlaşması 2039 yılında olacak.

Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter'in buluşması konusunda NASA "Jüpiter ve Venüs daha sonra 30 Nisan sabahı kavuşacak- neredeyse birbirine çarpıyor gibi görünecek. Her iki gezegenden gelen parlama nedeniyle, gözlemciler onların çok parlak, muhteşem bir parıltıda birleştiğini görecekler!" ifadelerini kullandı.

NASA açıklamasında "Venüs'ün yörüngesi Güneş'e Dünya'nınkinden daha yakındır ve Jüpiter'in yörüngesi çok daha uzaktadır, bu nedenle yakınlık bir yanılsamadır, sadece (bu durum) Dünya, Venüs ve Jüpiter'in yaklaşık olarak aynı hizada olması nedeniyle oluşur. Bu gök olayı 1 Mayıs sabahı devam edecek, ancak gezegenlerin, Jüpiter ve Venüs'ün konumları yer değiştirecek" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
500
Elektrik enerjisinde 'üreterek tüketme' yaygınlaşıyor Elektrik enerjisinde 'üreterek tüketme' yaygınlaşıyor Huzurevi sakinleri 2 yıl sonra bayramda yakınlarıyla buluşacak Huzurevi sakinleri 2 yıl sonra bayramda yakınlarıyla buluşacak

Jüpiter, Güneş, Venüs, NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Venüs ve Jüpiter yakınlaşması, bugün ve yarın sabaha kadar gözlemlenecek - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:19:50. #1.13#
SON DAKİKA: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması, bugün ve yarın sabaha kadar gözlemlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement