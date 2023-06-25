Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu

23 Haziran gece saatlerinde Putin'e isyan bayrağını açan Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yla görüşmesinin ardından Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu ve "Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Prigojin, askeri tesislerini ele geçirdiği Rostov kentinden ayrılırken görüntülendi. Görüntülerde halkın el salladığı ve Prigojin'le tokalaştığı görüldü.

WAGNER'İN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GARANTİ VERİLDİ

Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı. Söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

PRIGOJIN: KONVOYLARIMIZ ÜSLERİMİZE DÖNÜYOR

Karar sonrası açıklama yapan Prigojin, "Wagner askeri şirketini dağıtmak istediler. Biz de bunun üzerine 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. 24 saat içinde Moskova'ya 200 kilometre yaklaştık. Bu süre zarfında savaşçılarımızın burnu bile kanamadı. Şimdi ise kan dökülebilecek ana geldik. Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu almıyoruz. Birliklerimiz ilerleyişlerini durduruyor ve onları planladığımız gibi üslerine geri gönderiyoruz." dedi.