Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu

25.06.2023 00:22

Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştükten sonra Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu ve askeri tesislerine geri döndüklerini açıkladı. Görüşmeler sırasında Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeren bir taslak üzerinde anlaşıldı. Prigojin, savaşçılarının kan dökülmesini önlemek için üslerine geri döndüklerini belirtti.

23 Haziran gece saatlerinde Putin'e isyan bayrağını açan Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yla görüşmesinin ardından Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu ve "Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Prigojin, askeri tesislerini ele geçirdiği Rostov kentinden ayrılırken görüntülendi. Görüntülerde halkın el salladığı ve Prigojin'le tokalaştığı görüldü.

WAGNER'İN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GARANTİ VERİLDİ

Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı. Söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

PRIGOJIN: KONVOYLARIMIZ ÜSLERİMİZE DÖNÜYOR

Karar sonrası açıklama yapan Prigojin, "Wagner askeri şirketini dağıtmak istediler. Biz de bunun üzerine 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. 24 saat içinde Moskova'ya 200 kilometre yaklaştık. Bu süre zarfında savaşçılarımızın burnu bile kanamadı. Şimdi ise kan dökülebilecek ana geldik. Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu almıyoruz. Birliklerimiz ilerleyişlerini durduruyor ve onları planladığımız gibi üslerine geri gönderiyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü
00:30 Yer: Denizli! Eşini rahatsız eden kişiyi, başını taşla ezerek öldürdü
00:27 Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi
00:25 Melek Mosso'dan kendisine sarılmak isteyen başkana imalı yanıt
00:22 Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu
00:17 Wagner grubu lideri Prigojin, Rostov'dan böyle ayrıldı
23:49 Ümit Özdağ: CHP, İYİ Parti'den bedel istemedi
23:47 Özdağ'dan Akşener'in "15 vekil" çıkışına yalanlama: "CHP'yi suçlayarak yolları ayıracağım" demişti, sözünü tuttu
23:33 Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde
23:28 Rusya'daki isyanın ardında İngiltere mi var? Dönemin Dışişleri Bakanı Truss'un egemenlik gafı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 01:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement