Yaşam Tarzı Değişiklikleri Demans Riskini Azaltıyor - Son Dakika
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Dünya

Yaşam Tarzı Değişiklikleri Demans Riskini Azaltıyor

Yaşam Tarzı Değişiklikleri Demans Riskini Azaltıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, düzenli egzersiz, ev işleri ve sosyalleşmenin demans riskini azalttığını ortaya koydu. 5 milyondan fazla kişiyi kapsayan çalışma, bu aktivitelerin demans hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

17.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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BİLİM insanları, yaşam tarzı değişikliklerinin demans riskini azaltabileceğini açıkladı.

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisinde yayınlanan İngiltere merkezli bir araştırma, ev işleri, egzersiz ve sosyalleşme gibi günlük aktiviteleri yapmanın demans riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Çalışma, İngiltere'de yaklaşık 11 yıl boyunca 5 milyondan fazla kişiyi kapsayacak şekilde yürütüldü. Araştırma, katılımcıların yaptığı belirli aktivitelerin demans riskini düşürdüğünü belirledi. Düzenli egzersiz yapan kişilerde risk yüzde 35 daha düşükken, ev işleri yapan kişilerde risk yüzde 21'e düşebiliyor. Aileleri ve arkadaşlarıyla sık sık sosyalleşen kişilerde demans hastalığına yakalanma riski ise yüzde 15 daha düşük tespit edilid.

Çalışmanın yazarı, Çin Sichuan Üniversitesi'nden Huan Song, araştırmanın temel bir bulgu olduğunu ve sonucu doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Beyni aktif tutmanın önemli olduğunu vurgulayan Huan Song, araştırma sonuçların yaşam tarzı değişikliklerine dayandığını ve faydalı olabileceğini aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Yaşam Tarzı Değişiklikleri Demans Riskini Azaltıyor - Son Dakika

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