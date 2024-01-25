 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli Kadın, Çocuklarına Kızıp Servetini Evcil Hayvanlarına Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Kadın, Çocuklarına Kızıp Servetini Evcil Hayvanlarına Bıraktı

Çin'de yaşlı bir kadın, yetişkin çocuklarına kızarak 2.8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı. Kadın, çocuklarının kendisini ihmal ettiğini, evcil hayvanlarının ise ona arkadaşlık ettiğini belirtti. Çin'de hayvanlara doğrudan vasiyette bulunulmasını engelleyen yasal zorluklar nedeniyle yerel bir veteriner kliniği mirasın yöneticisi olarak atandı.

Çinli Kadın, Çocuklarına Kızıp Servetini Evcil Hayvanlarına Bıraktı
25.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:30
Abone Ol

Çin'de yaşlı bir kadın, kendisi ile ilgilenmeyen çocuklarına kızıp 2.8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı.

Çin'de yaşlı bir kadın, yetişkin çocukları ziyaretine hiç gelmezken kedi ve köpekleri ona arkadaşlık ettiği için 2,8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bırakmaya karar verdi.

Şanghay'da yaşayan Liu soyadlı kadın, çocuklarının yaşlılığında kendisini ihmal ettiğini, evcil hayvanlarının ise kendisine arkadaşlık ve rahatlık sunduğunu öne sürerek vasiyetini değiştirdi. South China Morning Post'un Zonglan News'tan aktardığına göre, Çin'de hayvanlara doğrudan vasiyette bulunulmasını engelleyen yasal zorluklar nedeniyle yerel bir veteriner kliniği mirasın yöneticisi olarak atandı.

Liu tüm mirasını evcil hayvanlarına bırakmak istiyordu ancak bu Çin'de yasal değil. Ayrıca, hastalandığı zamanlarda bile kendisini ziyaret etmedikleri için çocuklarına kızgın olduğu bildirildi.

Liu'nun tam yaşı bilinmiyordu. Haberlerde kendisinden "yaşlı" bir kadın diye bahsedildi. Ülkenin Pekin'deki Vasiyet Kayıt Merkezi'nden yetkili Chen Kai, yayın organına yaptığı açıklamada "bu sorunu çözmek için alternatifler olduğunu" söyledi. Chen Kai, "Liu'nun mevcut vasiyeti tek taraflı ve biz ona evcil hayvanların bakımının düzgün yapıldığından emin olmak adına veteriner kliniğini denetlemesi için güvendiği bir kişiyi atamasını tavsiye ederdik" diye ekledi.

Haberin Çin'deki aile dinamikleri ve miras uygulamaları hakkında çevrimiçi tartışmalara yol açtığı bildirildi. Öte yandan evcil hayvanlar daha önce de sahiplerinin onlara büyük bir miras bırakmasının ardından zengin olmuştu. Özellikle, bu tür mirasların yasal ve uygulama yönleri farklılık gösterebiliyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Hayvan Hakları, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çinli Kadın, Çocuklarına Kızıp Servetini Evcil Hayvanlarına Bıraktı - Son Dakika


12:53
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı

Son Dakika
12:53 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Kadın, Çocuklarına Kızıp Servetini Evcil Hayvanlarına Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement