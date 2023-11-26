 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu kargo gemisi kaçırıldı - Son Dakika

Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu kargo gemisi kaçırıldı

Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu, içerisinde 22 mürettebat bulunan kargo gemisi kaçırıldı. Gemiyi işleten şirketten yapılan açıklamada kaptanın Türk olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz hafta da Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader" isimli gemiyi Kızıldeniz'de kaçırmıştı. Önceki gün de İsrailli bir milyardere ait yük gemisine İran'a ait olduğu düşünülen İHA tarafından saldırı gerçekleştirmişti.

26.11.2023 - 17:18,  Güncelleme: 17:26
Abone Ol

Yemen açıklarında İsrailli iş adamına ait, içerisinde 22 mürettebat bulunan kargo gemisi kaçırıldı.

İSRAİLLİ İŞ ADAMINA AİT GEMİ KAÇIRILDI

Kızıldeniz'de Aden Körfezi'nde Zodiac Maritime tarafından işletilen ve içerisinde 22 mürettebat bulunan Central Park adlı kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli işadamına ait olduğu iddia edildi.

Yemen Açıklarında İsrailli İşadamına Ait Kargo Gemisi Kaçırıldı
Central Park gemisi

GEMİNİN KAPTANI TÜRK

Zodiac Maritime tarafından yapılan açıklamada, olay "şüpheli bir korsanlık" olarak nitelendirilerek, "Önceliğimiz gemideki 22 mürettebatımızın güvenliğidir" ifadelerini kullanıldı. Geminin kaptanının Türk olduğu ve mürettebatın Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşlarından oluştuğu aktarılan açıklamada, geminin fosforik asit yükü olduğunu belirtildi. Açıklamada, geminin Clumvez Shipping Inc'e ait olduğu aktarıldı. Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group'unun bir parçası olarak biliniyor.

HUSİLER GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSRAİL GEMİSİNE EL KOYMUŞTU

Gemi kaçırma olayını henüz hiçbir grup üstlenmezken, Yemen'deki Husiler, 19 Kasım'da Kızıldeniz'de 25 mürettebatı bulunan Galaxy Leader adlı kargo gemisine İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle el koymuştu. İsrailli iş adamı Abraham Ungar'a ait olan bir İngiliz şirketine kayıtlı olan Bahama bandıralı Galaxy Leader, kaçırıldığı sırada bir Japon şirketi tarafından işletiliyordu.

Yemen açıklarında İsrailli iş adamına ait kargo gemisi kaçırıldı
Galaxy Reader gemisi

İSRAİL GEMİSİNE İHA'LI SALDIRI

Öte yandan önceki gün ABD'li bir yetkili, İsrailli milyardere ait "CMA CGM Symi" isimli Malta bandıralı bir geminin Hint Okyanusu'nda hedef alındığını açıklamıştı. Yetkili, saldırıda kullanılan insansız hava aracının (İHA) İran'a ait olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemişti. Symi gemisi, Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping şirketine, şirket ise İsrailli milyarder Idan Ofer'e ait.

Yemen açıklarında İsrailli iş adamına ait kargo gemisi kaçırıldı
İHA saldırısının düzenlendiği İsrailli iş adamına ait gemi

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

Yemen açıklarında İsrailli iş adamına ait kargo gemisi kaçırıldı
Kaynak: İHA

Aden Körfezi, Yemen, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu kargo gemisi kaçırıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:28 AK Parti İstanbul için temayül yoklaması yaptı: İBB için 6 aday adayı müracaat etti
18:43 İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı
18:40 İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi
18:15 Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi
18:02 Zonguldak'ta fırtına yeniden şiddetlendi: Sahile yaklaşmayın
17:58 Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi
17:35 Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
17:23 İYİ Partili Kavuncu: Fatih Akşener seçim kampanyasında gönüllü olarak çalıştı, ''para'' iddiası gerçek dışıdır
17:22 ABD'nin de yaptırım listesinde bulunan Hamas komutanı İsrail saldırısında hayatını kaybetti
17:18 Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu kargo gemisi kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 20:11:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu kargo gemisi kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement