Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu kargo gemisi kaçırıldı

Yemen açıklarında İsrailli iş adamına ait, içerisinde 22 mürettebat bulunan kargo gemisi kaçırıldı.

İSRAİLLİ İŞ ADAMINA AİT GEMİ KAÇIRILDI

Kızıldeniz'de Aden Körfezi'nde Zodiac Maritime tarafından işletilen ve içerisinde 22 mürettebat bulunan Central Park adlı kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli işadamına ait olduğu iddia edildi.

Central Park gemisi

GEMİNİN KAPTANI TÜRK

Zodiac Maritime tarafından yapılan açıklamada, olay "şüpheli bir korsanlık" olarak nitelendirilerek, "Önceliğimiz gemideki 22 mürettebatımızın güvenliğidir" ifadelerini kullanıldı. Geminin kaptanının Türk olduğu ve mürettebatın Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşlarından oluştuğu aktarılan açıklamada, geminin fosforik asit yükü olduğunu belirtildi. Açıklamada, geminin Clumvez Shipping Inc'e ait olduğu aktarıldı. Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group'unun bir parçası olarak biliniyor.

HUSİLER GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSRAİL GEMİSİNE EL KOYMUŞTU

Gemi kaçırma olayını henüz hiçbir grup üstlenmezken, Yemen'deki Husiler, 19 Kasım'da Kızıldeniz'de 25 mürettebatı bulunan Galaxy Leader adlı kargo gemisine İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle el koymuştu. İsrailli iş adamı Abraham Ungar'a ait olan bir İngiliz şirketine kayıtlı olan Bahama bandıralı Galaxy Leader, kaçırıldığı sırada bir Japon şirketi tarafından işletiliyordu.

Galaxy Reader gemisi

İSRAİL GEMİSİNE İHA'LI SALDIRI

Öte yandan önceki gün ABD'li bir yetkili, İsrailli milyardere ait "CMA CGM Symi" isimli Malta bandıralı bir geminin Hint Okyanusu'nda hedef alındığını açıklamıştı. Yetkili, saldırıda kullanılan insansız hava aracının (İHA) İran'a ait olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemişti. Symi gemisi, Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping şirketine, şirket ise İsrailli milyarder Idan Ofer'e ait.

İHA saldırısının düzenlendiği İsrailli iş adamına ait gemi

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.