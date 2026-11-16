Yemen hükümet güçleri Babülmendep\'ten çekilip Aden\'deki ana üslerini savunacak

Yemen hükümet güçleri, Aden'deki ana üslerini savunmaya odaklanmak amacıyla Babülmendep Boğazı çevresindeki bölgelerden çekildiklerini açıkladı.Bu gelişme, İran'ın müttefiki Husi'lere karşı savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon için önemli bir gerileme olarak görülüyor. Hükümet güçlerinin yaptığı açıklamada, Güney Silahlı Kuvvetlerinin, "Taiz kentinin batısındaki Dhubab Havaalanı ve Babülmendep bölgesinden kuvvetlerin başka bir yere kaydırılmasına yönelik operasyonu" duyurduğu ifade edildi.Husi milisleri eylül ayında hızla ilerleyip Kızıldeniz girişindeki kıyı bölgelerini ele geçirerek Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını engellemeye başlamıştı. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti bu bölgeleri geri almak için altı haftadır karşı taarruz yürütüyordu.Hükümet güçlerinin bu bölgelerden geri çekilmesi, karşı saldırının sona erdiğini işaret ediyor.Bu geri çekilme, Husi güçlerinin Aden'e doğru yeni bir ilerleme olasılığını da gündeme getiriyor.Suudi Arabistan, Husilerin insansız hava araçları ve füze saldırılarını durdurmaya çalışıyor. Yemen hükümet güçleri, Husi güçlerinin başkent Sanaa'yı ele geçirmesinin ardından 2015 yılından bu yana güney kıyısındaki Aden'de konuşlanmış durumda.

Husi milisleri, 15 Kasım Pazar günü Suudi Arabistan'ın Riyad havaalanını, finans merkezini ve "Doğu-Batı" boru hattını hedef aldıklarını duyurdu.Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, iki insansız hava aracıyla Riyad bölgesindeki "Doğu-Batı" boru hattındaki 5 ve 6 numaralı petrol pompa istasyonlarını başarıyla vurduğunu belirtti.Suudi Arabistan bu haberi henüz doğrulamadı.Pazar sabahı ülkenin başkenti Riyad üzerinde iki Husi balistik füzesinin "önlendiğini ve imha edildiğini" duyurdu.