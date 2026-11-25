Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – YENİ Parti Berlin'in düzenlediği "Milletvekillerimizle Buluşuyoruz" etkinliğinde basın özgürlüğü, gazetecilere yönelik baskılar, parti içi temsil anlayışı ve Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların TBMM'de doğrudan temsili ele alındı. Milletvekilleri, demokrasi ve özgür basın mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

YENİ Parti'nin Berlin ofisinde düzenlenen "Milletvekillerimizle Buluşuyoruz" etkinliğinde Türkiye'nin güncel siyasi gündemi, basın özgürlüğü, gazetecilere yönelik baskılar ve Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların sorunları ele alındı. Toplantıda ayrıca partinin siyasi çizgisi, parti içi temsil anlayışı ve yurt dışında yaşayan vatandaşların TBMM'de doğrudan temsil edilmesi konuları gündeme geldi.

Etkinliğe İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda YENİ Parti Berlin Başkanı Cem Güney Torun da hazır bulundu.

Milletvekilleri konuşmalarında, basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak gazetecilere yönelik baskılara dikkat çekti. Tüm baskılara rağmen özgür basın mücadelesinin sürdürüleceği ifade edildi.

Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından vatandaşların sorularını yanıtladığı bölümde, Türkiye'de son dönemde gündeme gelen büyük fon yolsuzluğu iddialarının akıbeti ve YENİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı soruldu.

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların hala "Almancı" olarak tanımlanması, gençlerin parti çalışmalarına katılımı ve partinin yenilenen siyasi çizgisi de tartışılan konular arasında yer aldı. Katılımcılar, Türkiye'de daha bağımsız ve özgür bir gazetecilik ortamının nasıl oluşturulabileceğine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Toplantıda YENİ Parti'nin parti içi yapılanması ve toplumsal temsil anlayışına yönelik eleştiriler de dile getirildi. Parti Meclisi'nde sağ siyasi gelenekten gelen isimlerin ağırlıkta olduğu, işçi ve memur gibi toplumun geniş kesimlerinin ise yeterince temsil edilmediği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılardan biri, parti yönetiminde sendikacı bir ismin bulunup bulunmadığını sorarken, CHP'li belediye başkanlarının başka partilere geçmesi konusu da gündeme getirildi. Aday belirleme süreçlerinde hangi kriterlerin uygulandığı ve benzer siyasi geçişlerin önüne geçmek için ne tür önlemler alınacağı milletvekillerine yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Milletvekilleri, toplumsal temsil eleştirilerine yanıt olarak Parti Meclisi'nde farklı kesimlerden isimlerin bulunduğunu belirtti. Sendikal kesimin temsil edilmediği yönündeki eleştiriye karşılık ise Parti Meclisi'nde bir sendikacının da görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Toplantının önemli başlıklarından biri de Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların siyasi temsili oldu. Milletvekilleri, yurt dışında yaşayan vatandaşların kendi temsilcilerini doğrudan seçebilmesi için daha önce TBMM'ye önerge verdiklerini hatırlattı.

Bu kapsamda Avrupa'da ayrı seçim bölgeleri oluşturulmasını ve bu bölgelerden seçilecek milletvekillerinin TBMM'de görev yapmasını önerdiklerini belirten milletvekilleri, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye siyasetinde daha güçlü biçimde temsil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının sonunda milletvekilleri, Türkiye'deki mevcut iktidara yönelik eleştirilerini yineleyerek demokrasi güçleriyle birlikte mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Siyasi baskılara rağmen çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirten milletvekilleri, iktidar değişikliği hedeflerini de katılımcılarla paylaştı.

Berlin'deki buluşma, milletvekilleri ve katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.