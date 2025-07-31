Yoon Suk Yeol Zorla Sorguya Getirilecek

GÜNEY Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un zorla sorguya getirilebilmesi için karar çıkardı.

Güney Kore'de mahkemenin, hakkında sıkıyönetim soruşturması yürütülen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un zorla sorguya getirilebilmesi için karar çıkardığı bildirildi. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Min Joong-ki'nin ekibinin talebini onayladı. Mahkemenin kararına göre, bu hafta 2 kez çağrıldığı mahkeme sorgusuna katılmayan Yoon, zorla sorguya getirilebilir. Yoon'un avukatları yaptıkları açıklamada, eski devlet başkanının kötüleşen sağlığı nedeniyle mahkemeye gidemediğini belirtti.