Yaşlı afetzedeler için çamura uzanan Yunan askeri büyük takdir topladı - Son Dakika

Yaşlı afetzedeler için çamura uzanan Yunan askeri büyük takdir topladı

Yaşlı afetzedeler için çamura uzanan Yunan askeri büyük takdir topladı
Son Güncelleme: 13.09.2023 14:32

Yunanistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketi sonrasında, zodyak botlarla kurtarılan yaşlı afetzedelere yardım eden bir Yunan askeri, kendini yere atarak yaşlıların çamura basmalarını engelledi. Bu olay, Yunanistan Genelkurmay Başkanı tarafından paylaşılınca sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Geçen haftalarda Yunanistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketi sonrasında bölge toparlanmaya çalışırken, paylaşılan bir fotoğraf ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı.

KENDİNİ YERE ATIP KÖPRÜ YAPTI

Bahsi geçen fotoğraf karesinde zodyak botlarla kurtarılan yaşlı afetzedelere yardım eden Yunan askerleri arasında bir asker kendini yere atarak yaşlıların çamura basmalarını engellerken görülüyor. Bu görüntüyü Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros paylaşınca sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"GÖREV BİLİNCİ ÇOK YÜKSEK"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ismi açıklanmayan askerin yaptıklarını takdir etti. Yunan medyası askerin 32'nci deniz piyadesi tugayında görev aldığını duyurdu. İsmi açıklanmayan askerle birlikte çalıştıklarını söyleyen bazı yetkililer, "Kendisinin çok yüksek bir görev bilinci bulunuyor. Komandoların eğitim aldığı özel okullara gitti" dedi.

Yunanistan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yaşlı afetzedeler için çamura uzanan Yunan askeri büyük takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı afetzedeler için çamura uzanan Yunan askeri büyük takdir topladı - Son Dakika
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