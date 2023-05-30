Zaman yolculuğu iddiası: 19. yüzyıl tablosunda iPhone izleri

İçinde iPhone benzeri bir objeyi barındıran 19. yüzyıla ait tablo, zaman yolculuğu teorilerine neden oldu. "Burns ve Highland Mary'nin Nişanı" adlı tablo, İskoç şair Robert Burns ve sevgilisi Mary Campbell'ın birbirlerine olan aşklarını betimliyor ve her ikisinin de iPhone'a benzer koyu renkli bir dikdörtgen tuttukları görülüyor.

İNCİL OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Bu tablo, bazı sanatseverlerin zaman yolculuğu hakkında düşünmesine yol açtı. Ancak, gizemli siyah dikdörtgenin aslında bir İncil olması muhtemel. İskoç geleneğine göre, çiftler aşklarını ilan ettiklerinde bir akarsu üzerinde İncillerini değiş tokuş ederler. Bu nedenle, bu nesnenin bir iPhone yerine bir İncil olduğu düşünülebilir.

Buna ek olarak, bu ilk kez bir tabloda akıllı telefonun izlerini bulma durumu değil. Daha önce, 1937 tarihli bir tabloda, bir adamın elinde modern bir teknoloji parçası gibi görünen bir nesne olduğu fark edilmişti. Sosyal medyada son dönemde sıkça karşılaşılan bu durum, genellikle tablolardaki tarihsel nesnelerin yanlış yorumlanmasıyla ortaya çıkıyor.