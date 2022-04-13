Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası

13.04.2022 09:02

Ukrayna lideri Zelenski, dün bir fotoğraf paylaşarak Rus Lider Putin'le yakın ilişkileri olan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un yakalandığını açıkladı. Zelenski, 48 günlük kovalamacadan sonra yakalanan Medvedçuk'u verme karşılığında Rusya'dan savaş boyunca esir düşen tüm Ukraynalıları talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın 48. gününü değerlendirdiği video mesajında, ülkesine saldıran Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini belirtti.

Rusların Ukrayna'yı birkaç gün içerisinde işgal etmeyi planladığını fakat 48 saatlik planlarının 48 güne uzandığını söyleyen Zelenski, "Rus ordusu bu 48 günde Çeçenistan'daki 2 savaşta, Sovyetler Birliğinin ise Afganistan'da 10 yılda kaybettiğinden daha fazla kayıp verdi" dedi.

"ESİR TUTULAN UKRAYNALILARLA DEĞİŞELİM"

Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyonla gözaltına aldığı Viktor Medvedçuk'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaşan Zelenski, Putin'e yakınlığıyla bilinen isim üzerinden Rusya'ya mesaj gönderdi.

Putin'in yakını Ukrayna'da yakalandı! Zelenski, teslim etme karşılığında Rusların elindeki vatandaşlarını istedi

Medvedçuk'un 48 gün saklanmayı başardığını ama sonunda yakalandığını ifade eden Zelenski, " Rusya Federasyonu'na Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi öneriyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ve ordumuz da bu olasılığı göz önünde bulundursun" diye konuştu.

Putin'in yakını Ukrayna'da yakalandı! Zelenski, teslim etme karşılığında Rusların elindeki vatandaşlarını istedi

PUTİN'İN KIZININ VAFTİZ BABASI

Putin'in kızının vaftiz babası olduğu öne sürülen Medvedçuk, Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri. Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Medvedçuk'un, ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçmıştı.

YORUMLAR
500
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ukrayna'da olanlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu' dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ukrayna'da olanlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu' dedi. Putin: 'Ukrayna'daki askeri operasyon amacına ulaşacak' Putin: 'Ukrayna'daki askeri operasyon amacına ulaşacak'

Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası - Son Dakika


Son Dakika
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
08:53 Kimse anlam veremedi! Klopp, gazetecinin sorduğu soruyla deliye döndü
08:51 Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna!
08:46 Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı?
08:43 Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!
08:40 İddialı yarışmacı Survivor hayallerine veda etti: Buraya kadarmış!
08:38 Resmi Gazete'de yayımlandı! Sığır yetiştiricileri 2 bin 500 lira destek ödemesi alacak
08:35 New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu
08:32 13 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 09:09:20. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement