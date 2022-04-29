Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı

29.04.2022 10:26
Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, işgalin başında Rus ordusunun kendisini ve ailesini yakalamaya çok yaklaştığını açıkladı. İki suikast girişiminin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen, paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi. O günlerde Rusların Kiev'e 400 kişilik bir ekip sızdırdığı ve bu kişilerin Zelenski'yi ve ailesini öldürmek için görevlendirildiği iddia edilmişti.

Rus işgaline karşı direnişiyle Batılı ülkelerde kahramana dönüşen ve son dönemde Kiev'i ziyaret eden birçok liderle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın ilk saatlerinde neredeyse ailesiyle beraber Rus güçleri tarafından öldürüleceğini söyledi.

Time dergisine konuşan Zelenski, işgalin başladığı 24 Şubat'ta başkent Kiev'e giren Rus birliklerinin neredeyse kendisinin ve ailesinin kaldığı yeri bulmak üzere olduğunu anlattı. Savaşın ilk saatleriyle ilgili anılarını parça parça hatırladığını kaydeden Ukrayna lideri, Rus bombardımanı başladığında eşi Olena Zelenska'yla beraber 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarına evden kaçmaya hazırlanmalarını söylediğini aktardı.

"Onları uyandırdık. Çok gürültü vardı, patlamalar yaşanıyordu" diyen Zelenski, Ukrayna ordusunun Rus paraşütçü birliklerinin kendisini ve ailesini öldürmek üzere Kiev'e indiğini bildirdiğini anlattı.

"TAM BİR KAOS EVİYİDİ"

Konuttaki korumaların gece yarısı Zelenski ve ailesi için kurşun getirmez yelekler getirdiği ve silahlarla korumaya geçtiği belirtildi. Time muhabirine konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, "O geceden önce bu tür şeyleri sadece filmlerde görmüştük" dedi. O gece konutta bulunan Zelenski'in danışmanlarından Oleksiy Arestoviç de, herkesin silahlarla beklemeye başladığını anlatarak "Tam bir kaos eviydi" diye konuştu.

Time'ın haberine göre Rus ordusu, Zelenski ve ailesini ele geçirmek için konuta iki defa saldırı girişiminde bulundu. Saatlerce içeride kalan Zelenski ise, Batılı ülkelerin kendisini tahliye etme çağrılarını reddederek bahçeye çıkıp Kiev'de kalacağını açıkladığı ünlü videosunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar Son dakika dünya: Zelenski: Savaş nedeniyle kayıplar 600 milyar dolarak ulaştı Son dakika dünya: Zelenski: Savaş nedeniyle kayıplar 600 milyar dolarak ulaştı

Zelenski, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:24 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere dev operasyon! Yunanistan'a kaçacaklardı
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
09:56 Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
09:54 Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?
09:35 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı?
09:34 Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement