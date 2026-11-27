15 bin öğretmen adayının Akademideki başvuru ve kontenjan dağılımı açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için Milli Eğitim Akademisinde başvuru ve kayıt süreciyle alan bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Duyuru, adayların başvuru ve kayıt sürecine dair bilgileri ve alan kontenjanlarını kapsıyor.
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları açıklandı.
Kaynak: İHA
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