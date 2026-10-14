ALKÜ\'ye YÖK onayıyla eklenen 7 programla lisansüstü program sayısı 85\'e yükseldi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan 5 doktora ve 2 tezli yüksek lisans programıyla birlikte lisansüstü program sayısı 78'den 85'e yükseldi.

Nitelikli akademik kadrosu ve araştırma odaklı eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ALKÜ, lisansüstü eğitim alanındaki program çeşitliliğini de artırıyor. ALKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, mevcut durumda 55 tezli yüksek lisans, 13 tezsiz yüksek lisans ve 10 doktora programı olmak üzere toplam 78 programla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. YÖK tarafından açılması onaylanan 7 yeni programla birlikte üniversitenin lisansüstü program sayısı 85'e ulaştı. Yeni programların 5'i doktora, 2'si ise tezli yüksek lisans düzeyinde açıldı. Doktora programlarına Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Maliye, Gıda Mühendisliği, Beden Eğitimi ve Spor ile Anatomi eklendi. Yüksek lisans programlarına ise Biyoloji ve Fizik eklendi. Yeni programlarla birlikte ALKÜ'de lisansüstü eğitim kapasitesinin ve akademik çalışma alanlarının genişlemesi hedefleniyor. ALKÜ, farklı disiplinlerde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yeni akademik imkanlar sunarken, bilimsel araştırma ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

"ALKÜ akademik alanda da yükselişini tüm hızıyla sürdürüyor"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ön lisans, lisans ve lisansüstü programların her yıl arttığını belirterek, "ALKÜ olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizi yalnızca nicelik bakımından değil, akademik niteliğimizi ve bilimsel üretim kapasitemizi artırma hedefiyle sürdürüyoruz. Ön lisans ve lisans programlarımızın yanı sıra lisansüstü eğitim alanında da yeni programların açılması, üniversitemizin akademik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. YÖK tarafından onaylanan 7 yeni lisansüstü programımızla toplam program sayımızı 85'e yükselttik. Bu gelişmenin bilimsel araştırmalarımıza, proje çalışmalarımıza ve nitelikli araştırmacıların yetişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. ALKÜ ailesi olarak akademik alandaki yükselişimizi sürdürürken araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Lisansüstü eğitim programlarımızın çeşitlenmesine ve akademik kapasitemizin gelişmesine katkı sunan destekleri dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum. Üniversitemizin akademik gelişimini destekleyen bu kıymetli katkıların, bilimsel üretimimize ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedeflerimize güç katacağına inanıyorum" dedi.