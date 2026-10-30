Anadolu Üniversitesi'nden Berra Binbir, ENDietS'te Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nden Berra Binbir, ENDietS'te Türkiye'yi temsil edecek

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Anadolu Üniversitesi\'nden Berra Binbir, ENDietS\'te Türkiye\'yi temsil edecek
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Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Berra Binbir, ENDietS Türkiye Ulusal Temsilciliğine seçildi. Binbir, Türkiye'deki beslenme ve diyetetik öğrencilerini uluslararası platformda temsil edip farklı ülkelerle iş birliği kuracak.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berra Binbir, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) bünyesindeki Avrupa Diyetetik Öğrencileri Ağı (ENDietS) Türkiye Ulusal Temsilciliğine seçilerek Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrencisi Berra Binbir, Avrupa Diyetetik Öğrencileri Ağı (ENDietS) Türkiye Ulusal Temsilcilerinden biri olarak seçildi. Berra Binbir bu göreviyle Türkiye'deki beslenme ve diyetetik öğrencilerini uluslararası bir platformda temsil ederek farklı ülkelerden öğrencilerle iletişim ve iş birliği kurma fırsatı elde edecek. 2014 yılında kurulan ve Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) bünyesinde faaliyet gösteren ENDietS, Avrupa genelindeki diyetetik öğrencilerini bir araya getiren uluslararası bir öğrenci ağı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ağ, öğrenciler arasındaki iletişim ve iş birliğini güçlendirmeyi, uluslararası eğitim ve araştırma fırsatlarını artırmayı, kültürel çeşitliliği ve mesleki gelişimi desteklemeyi amaçlıyor.

ENDietS, üye öğrencilerine uluslararası etkinliklere katılma, Avrupa'daki beslenme ve diyetetik eğitimi yaklaşımlarını tanıma ve farklı ülkelerden öğrencilerle bilimsel bilgi paylaşımında bulunma imkanı sunuyor. Ayrıca Türkiye'deki beslenme ve diyetetik alanındaki eğitim ve uygulamaların uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiTürkiyeSağlıkEğitimSon Dakika

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