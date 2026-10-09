Ardahan\'da öğrenci servis personeline reflektörlü yelek, güvenlik amacıyla dağıtıldı

Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asim Özer tarafından, öğrenci servislerinde görev yapan şoför ve rehber personele reflektörlü yelek dağıtıldı.

Ardahan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ile Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Trafik Şube Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenci servislerinde görev yapan şoför ve rehber personelin daha kolay tanınması ve öğrencilerin güvenliğinin desteklenmesi amacıyla reflektörlü yelek dağıtıldı.

Uygulamanın, son dönemde okullarda yaşanan istenmeyen olaylara karşı farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin karşılaşabileceği herhangi bir sorun karşısında servis görevlilerine daha kolay ulaşabilmesi amacı taşıdığı belirtildi.

Etkinlikte konuşan Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asim Özer, uygulamadaki amacın öğrenci servislerinde görev yapan personelin öğrenciler tarafından daha kolay tanınmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Özer, "Bugün rehber personel ve şoförlerimize reflektörlü yeleklerimizi dağıttık. Bu reflektörlü yeleklerimizi dağıtmamızdaki amacımız, ülkemizde son zamanlarda okullarımızda yaşanan istenmeyen ve kötü durumların bir nebze de olsa önüne geçebilmek. Bu yelekleri giyen personel arkadaşlar ve şoförler en azından öğrenciler tarafından tanınır, bilinir. Böylece art niyetli insanların önüne geçmiş oluruz" dedi.

Uygulamanın Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından gerçekleştirildiğini belirten Özer, "Bundan dolayı Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak böyle bir program yapmak istedik. Bu uygulama inşallah son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilir" dedi.

Etkinlikte konuşan 23 Şubat İlkokulu Müdürü Gürsoy Marancı ise reflektörlü yelek uygulamasının güvenlik açısından önemine değindi. Marancı, "Bu yelek konusu çok isabetli olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, çok güzel olmuş. Güvenlik sağlama açısından çok iyi bir uygulama" dedi.