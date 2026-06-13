Artvin'de Mezuniyet Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Mezuniyet Kutlaması

Artvin\'de Mezuniyet Kutlaması
13.06.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde 50 öğrenci tazyikli suyla mezuniyet sevincini kutladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'ndan mezun olan 50 öğrenci, geleneksel hale gelen tazyikli su kutlamasıyla mezuniyet sevincini yaşadı. Renkli görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nın geleneksel mezuniyet kutlaması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında programdan mezun olan 50 öğrenci, mezuniyet töreninin ardından öğretim elemanlarıyla birlikte kutlama gerçekleştirdi. Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Çelik ile Öğretim Görevlileri Sezer Yalçın ve Burak Coşkun'un katıldığı etkinlikte öğrenciler, mesleklerinin simgesi haline gelen itfaiye hortumlarından sıkılan tazyikli suyla ıslatıldı.

Öğretim Görevlisi Sezer Yalçın'ın hortumla öğrencileri ıslattığı anlar eğlenceli görüntüler oluştururken, mezunlar su altında doyasıya eğlenerek eğitim hayatlarını unutulmaz bir anıyla noktaladı.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen kutlama, öğrenciler ve aileleri tarafından ilgiyle takip edilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı mezunları, aldıkları eğitim doğrultusunda itfaiye teşkilatları, AFAD, havalimanları ve çeşitli kamu kurumlarında görev almak üzere meslek hayatlarına adım atacak. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Artvin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Artvin'de Mezuniyet Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı
Otokoç’a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:29
Özgür Özel’e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 12:39:09. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Mezuniyet Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.