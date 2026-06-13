Artvin\'de Mezuniyet Kutlaması

Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'ndan mezun olan 50 öğrenci, geleneksel hale gelen tazyikli su kutlamasıyla mezuniyet sevincini yaşadı. Renkli görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nın geleneksel mezuniyet kutlaması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında programdan mezun olan 50 öğrenci, mezuniyet töreninin ardından öğretim elemanlarıyla birlikte kutlama gerçekleştirdi. Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Çelik ile Öğretim Görevlileri Sezer Yalçın ve Burak Coşkun'un katıldığı etkinlikte öğrenciler, mesleklerinin simgesi haline gelen itfaiye hortumlarından sıkılan tazyikli suyla ıslatıldı.

Öğretim Görevlisi Sezer Yalçın'ın hortumla öğrencileri ıslattığı anlar eğlenceli görüntüler oluştururken, mezunlar su altında doyasıya eğlenerek eğitim hayatlarını unutulmaz bir anıyla noktaladı.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen kutlama, öğrenciler ve aileleri tarafından ilgiyle takip edilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı mezunları, aldıkları eğitim doğrultusunda itfaiye teşkilatları, AFAD, havalimanları ve çeşitli kamu kurumlarında görev almak üzere meslek hayatlarına adım atacak. - ARTVİN