Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ), 'Huzurlu Toplum, Müreffeh Gelecek: Türkiye'nin Yeni Ufukları' başlıklı seminer düzenlendi.

Seminer, ATÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİSBF) Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminerin moderatörlüğünü ATÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berat Akıncı üstlendi. Programa konuşmacı olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Andaç Karabulut ile ATÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Ayata katıldı.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel rolü ele alındı

Seminerde, Türkiye'nin değişen uluslararası sistem içerisindeki konumu, bölgesel gelişmeler ve küresel güç dengeleri çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Özellikle Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, Gazze'deki insani kriz, Suriye'nin geleceği ve İran-ABD arasındaki gerilim gibi gelişmelerin bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri gündeme geldi.

Türkiye'nin çevresindeki krizlere yönelik diplomatik girişimleri, bölgesel iş birliklerinin önemi ve uluslararası sistemde yaşanan değişimlerin Türkiye'nin dış politikasına yansımaları da seminerin konu başlıkları arasında yer aldı.

Programda ayrıca huzurlu bir toplum ve sürdürülebilir refahın oluşturulmasında siyasi, ekonomik ve toplumsal istikrarın önemi üzerinde duruldu.

Akademisyenlerin değerlendirmelerinin ardından program sona erdi.