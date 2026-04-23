Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri makamında ağırladı.
Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öğrencilerini kabul eden Bilgin, öğrencilerle yakından ilgilenerek bayram sevincine ortak oldu.
Öğrencilerle sohbet eden ve çeşitli hediyeler takdim eden Bilgin, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen en anlamlı bayramlardan biri olduğunu ifade etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT
Son Dakika › Eğitim › Aydıntepe'de öğrencilerle 23 Nisan buluşması - Son Dakika
